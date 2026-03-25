لمناسبة مرور 15 عاما على توليه الخدمة البطريركية.. البابا هنّأ الراعي

Lebanon 24
25-03-2026 | 04:23
لمناسبة مرور 15 عاما على توليه الخدمة البطريركية.. البابا هنّأ الراعي
هنّأ البابا لاون الرابع عشر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة مرور 15 عاما على توليه الخدمة البطريركية.

وصدر عن أمانة السر العامة في البطريركية المارونية البيان الاتي: "بمناسبة عيد البشارة في الخامس والعشرين من شهر آذار ٢٠٢٦ ومرور 15 سنة على تولي الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الخدمة البطريركية على رأس الكنيسة المارونية، وجه قداسة البابا لاون الرابع عشر رسالة معايدة وتهنئة إلى غبطته جاء فيها: "بمناسبة عيدك اعبر لك عن احر التهاني وأصدق التمنيات  واؤكد لك قربي الروحي ومرافقتي لك في الصلاة".
وتابع: "إذ نحتفل بخشوع وفرح بعيد بشارة العذراء، أودع خدمتك الراعوية عناية امنا مريم العذراء، ملتمسا أن تفيض عليك وعلى السادة المطارنة وجميع أبناء الكنيسة المارونية النعم والبركات".
