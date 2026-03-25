فرنسا تجمد النظر في استئناف طلبات اللجوء من لبنان وإيران.. فما السبب؟

أوقفت النظر في طلبات اللجوء المقدمة من إيرانيين ولبنانيين، لتجنب رفض هذه الطلبات، بحسب ما أفادت لحق اللجوء في (CNDA) الثلاثاء، موضحة أنها تنتظر استقرار الوضع الأمني في كلا البلدين.



واتخذت المحكمة المسؤولة عن مراجعة قضايا طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من قبل لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، هذا القرار "قبل حوالي 10 أيام" في ضوء الأحداث الجارية في ، بحسب ما أفاد رئيسها توماس أندريو في مؤتمر صحافي.



وينص خصوصاً على أن من الممكن منح الحماية لطالبي اللجوء من المناطق التي تشهد "عنفاً عشوائياً".



