تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

هل يستطيع "الثنائي الشيعي" تأجيل الإشتباك الداخلي؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
25-03-2026 | 05:00
A-
A+
هل يستطيع الثنائي الشيعي تأجيل الإشتباك الداخلي؟
هل يستطيع الثنائي الشيعي تأجيل الإشتباك الداخلي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أشعل قرار وزارة الخارجية اللبنانية بطرد السفير الإيراني الفتيل الأول لاشتباك سياسي داخلي كان مؤجلاً منذ بداية الحرب. فهذه الخطوة، التي بدت للكثيرين مفاجئة من حيث التوقيت والجرأة، لم تُقرأ فقط كإجراء دبلوماسي تقني، بل كرسالة سياسية ثقيلة الدلالات في لحظة شديدة الحساسية داخلياً وإقليمياً. ومع تداخل الملفات الأمنية والعسكرية مع الحسابات السياسية، بدا واضحاً أن تداعيات القرار لن تبقى محصورة في الإطار الخارجي، بل ستتحول سريعاً إلى مادة سجال داخلي قد تتطور ملامحه في أي لحظة.

الصدمة الأبرز تمثلت في ردة الفعل الرسمية التي صدرت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي عكست امتعاضاً واضحاً من الطريقة التي اتُّخذ بها القرار، ومن الرسائل التي يحملها في هذا التوقيت تحديداً.

من الواضح ان رئيس الجمهورية جوزاف عون حاول استثمار الصورة التي جمعته ببري في اليوم السابق، لإيصال انطباع بأن القرار يحظى بغطاء أو موافقة ضمنية من رئيس المجلس، وهو ما لم ينجح بعد رد بري وتسريب رده للاعلام، بل ربما زادها تعقيداً.


في المقابل، يسعى رئيس الجمهورية إلى الإيحاء بأنه لم يكن على علم مسبق بالقرار، وهو طرح يراه كثيرون غير منطقي في ظل حساسية الملف وخطورته، إذ يصعب تصور اتخاذ خطوة بهذا الحجم من دون إطلاع رأس الدولة عليها.

ومع ذلك، فإن هذا الموقف قد يكون جزءاً من محاولة لاحتواء ردّة فعل"الثنائي"، عبر إبقاء الباب مفتوحاً أمام معالجة هادئة وعدم الذهاب إلى مواجهة مباشرة، خصوصاً أن أي تصعيد داخلي واسع في ظل الحرب قد يحمل مخاطر يصعب ضبطها.


داخل أوساط "الثنائي"، تتباين المقاربات حيال كيفية التعامل مع هذا التطور. فهناك اتجاه واضح يدعو إلى تأجيل تفجير الخلاف الداخلي إلى ما بعد انتهاء الحرب، تفادياً لإضافة جبهة سياسية جديدة إلى جبهات التوتر القائمة.

 لكن هذا التأجيل لا يعني، بالضرورة، القبول بالأمر الواقع أو تكريس ثوابت جديدة في المعادلة الداخلية، بل يبدو أقرب إلى هدنة سياسية مؤقتة بانتظار لحظة أكثر ملاءمة لإعادة فتح الملف.

أمام هذا المشهد المعقّد، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة من التوتر السياسي الذي قد يواكب مسار الحرب نفسها. المخاوف لا تقتصر على التصعيد داخل المؤسسات، بل تمتد إلى الشارع، حيث تتزايد الهواجس من احتمال انفجار الشارع والشارع المضاد إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة.

وفي ظل هشاشة التوازنات الداخلية، قد يكون أي خطأ في التقدير كافياً لإشعال مواجهة يصعب احتواؤها، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على احتمالات متعددة، أقلّها التوتر السياسي، وأخطرها الانفجار الداخلي.
 
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

وزارة الخارجية

اللبنانية

نبيه بري

دبلوماسي

الإيراني

الجمهوري

الثنائي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-03-25
Lebanon24
06:00 | 2026-03-25
Lebanon24
05:55 | 2026-03-25
Lebanon24
05:43 | 2026-03-25
Lebanon24
05:42 | 2026-03-25
Lebanon24
05:30 | 2026-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24