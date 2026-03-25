تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الصحة تنعى مسعفين من اسعاف النبطية.. وهذا عدد شهداء القطاع الصحي

Lebanon 24
25-03-2026 | 05:07
A-
A+
الصحة تنعى مسعفين من اسعاف النبطية.. وهذا عدد شهداء القطاع الصحي
الصحة تنعى مسعفين من اسعاف النبطية.. وهذا عدد شهداء القطاع الصحي
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن وزارة الصحة العامة بيان نعى الشابين المسعفين في "إسعاف النبطيةعلي جابر وجود سليمان، اللذين استشهدا في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت دراجتهما النارية خلال توجههما للقيام بمهمة انقاذية في مدينة النبطية يوم أمس، رغم أنهما كانا يرتديان زي الاسعاف ودراجتهما مزودة بعلامات الإسعاف والإنذار الضوئي. 

اضاف : "أن الوزارة تكرر إدانتها الشديدة لاستهداف الفرق الاسعافية حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بداية هذه الحرب في 2 آذار إلى 42 مسعفا، بما يشكل إعاقة متعمدة للعمل الإنقاذي وإصرارا على الخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي". 

وجددت الوزارة مناشدة الهيئات الإنسانية الدولية العمل على اتخاذ موقف يضع حدا لهذه الاستباحة المتمادية للقوانين والأعراف والتي تعزز منطق العنف اللامحدود وتهدد ما تبقى من قيم إنسانية".
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة: عدد شهداء القطاع الصحي 15 شهيداً فيما عدد الجرحى 45
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: 26 شهيدا و51 جريحا عدد الضحايا المسعفين منذ 2 آذار حتى اليوم
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة: شهيدان و5 جرحى من المسعفين في غارة على بلدة الصوانة الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: شهيدان و5 جرحى من المسعفين في غارة إسرائيلية على بلدة الصوانة جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 12:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة العامة

الإنسانية الدولية

مدينة النبطية

وزارة الصحة

الإسرائيلي

علي جابر

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-03-25
Lebanon24
06:00 | 2026-03-25
Lebanon24
05:55 | 2026-03-25
Lebanon24
05:43 | 2026-03-25
Lebanon24
05:42 | 2026-03-25
Lebanon24
05:30 | 2026-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24