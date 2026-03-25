الصحة تنعى مسعفين من اسعاف النبطية.. وهذا عدد شهداء القطاع الصحي

صدر عن بيان نعى الشابين المسعفين في "إسعاف "، وجود سليمان، اللذين استشهدا في غارة للعدو استهدفت دراجتهما النارية خلال توجههما للقيام بمهمة انقاذية في يوم أمس، رغم أنهما كانا يرتديان زي الاسعاف ودراجتهما مزودة بعلامات الإسعاف والإنذار الضوئي.



اضاف : "أن الوزارة تكرر إدانتها الشديدة لاستهداف الفرق الاسعافية حيث ارتفع عدد منذ بداية هذه الحرب في 2 آذار إلى 42 مسعفا، بما يشكل إعاقة متعمدة للعمل الإنقاذي وإصرارا على الخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي".



وجددت الوزارة مناشدة الهيئات العمل على اتخاذ موقف يضع حدا لهذه الاستباحة المتمادية للقوانين والأعراف والتي تعزز منطق العنف اللامحدود وتهدد ما تبقى من قيم إنسانية".

Advertisement