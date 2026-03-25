أدرعي يبرر إخلاء صور.. ويزعم: "حزب الله" متوضع بين المدنيين

زعم المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن قرار إخلاء مدينة صور جاء، بحسب روايته، بسبب استخدام " " المناطق السكنية لإطلاق رشقات صاروخية، معتبراً أن الحزب يتموضع داخل الأحياء المدنية ويعرض السكان للخطر.



وزعم أن "حزب الله" ثبّت، وفق تعبيره، بنى تحتية عسكرية داخل مدينة صور والقرى المحيطة بها، مشيراً إلى أنه أطلق منذ بداية المواجهة نحو "120" قذيفة صاروخية من أطراف أحياء مأهولة.



وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي وجّه إنذارات مسبقة إلى السكان لإخلاء المنطقة والابتعاد عن مواقع الخطر، قبل تنفيذ ما وصفها بضربات جوية دقيقة استهدفت بنى تحتية تابعة للحزب.



كما وجّه رسالة إلى ، وخصوصاً في صور، قال فيها إن "حزب الله" يتمركز عمداً داخل الأحياء السكنية، بما يعرّض أمن المدنيين وممتلكاتهم للخطر.



وختم بالقول إن مدينة صور تمثل، من وجهة نظره، نموذجاً لما وصفه باستغلال "حزب الله" للبيئة المدنية في سياق المواجهة.

