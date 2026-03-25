|
لبنان

بيرم: ثابتون في الوحدة الوطنية

Lebanon 24
25-03-2026 | 05:43
بيرم: ثابتون في الوحدة الوطنية
كتب الوزير السابق مصطفى بيرم على صفحته الخاصة، تحت عنوان "فكّر صح": "من بديهيات أي دولة وشعب كما لبنان يتعرضون لعدوان سافر مستمر من ٦٧ سنة وإحتلال متمادي من عدو تاريخي ووجودي وعنصري يسعى لإلغاء كل من سواه ، وقد نص دستور لبنان وقوانينه عليه بالإسم ، يطبق الشعب قاعدة وطنية  عنوانها "الإلتفاف حول العَلم" مترفعين عن أي إختلاف لإفشال العدوان والإحتلال بما يحمي وجود الوطن ومن فيه جميعا .. وهذا حاصل بلبنان بنسبة كبيرة بحمد الله في مختلف المناطق ما عدا مجموعة عنصرية تتماهى مع محور أبستين البهيمي ساءهم ذلك إضافة لخيبتهم من العودة الأسطورية للمقاومة وخيبات العدو في الميدان... وما القرار المتهور والخطير جدا الصادر من وزير خارجية لحزب فئوي لا يأبه بمصلحة لبنان وشعبه وظرفه الحساس لطالما كان دوره التبرير لعدو لبنان".
 
ووجه دعوة "لكل حريص على البلد وأهله إستنقاذ الوضع بسرعة كبيرة .. مع تأكيدنا أننا ومن موقع الإقتدار لكن مع الوعي والحرص والمصلحة الوطنية ثابتون في الوحدة الوطنية ولن ننجرّ للعبة الزواريب ولا أحد يفرض إيقاعه علينا  ولا نعمم في الإدانة ونحصرها في إطارها المرتبط أصلا بحزب لم يؤمن يوما لا بوحدة وطنية ولا بوطن جامع .. بإنتظار المعالجة الواعية".
