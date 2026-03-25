Najib Mikati
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأمينة العامة للفرانكوفونية لعون: متضامنون مع الشعب اللبناني

25-03-2026 | 05:55
الأمينة العامة للفرانكوفونية لعون: متضامنون مع الشعب اللبناني
الأمينة العامة للفرانكوفونية لعون: متضامنون مع الشعب اللبناني photos 0
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم من الأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية السيدة Louise Mushikiwabo عبرت فيه عن تضامنها مع لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها ومعاناة الشعب اللبناني لاسيما العائلات التي نزحت من قراها وبلداتها المستهدفة بالقصف الاسرائيلي. وقالت الامينة العامة انها احاطت الدول الاعضاء في المنظمة بالتداعيات التي نتجت عن التصعيد العسكري، وحثتها لتقديم المساعدات الانسانية والطبية العاجلة لإغاثة المتضررين والنازحين ، معربة عن أملها في زيارة بيروت للتأكيد على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني .

وشكر الرئيس عون للسيدة Mushikiwabo عاطفتها، شارحاً لها الواقع الراهن والجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لوضع حد للتصعيد ووقف إطلاق النار، معتبرا تضامن الدول الفرانكوفونية رسالة امل للبنانيين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة الوزراء الإيطالية: متضامنون مع الإمارات
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 14:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: متضامنون مع الإخوة العرب الذين تعرضوا لضربات عسكرية اليوم
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 14:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير الصين: متضامنون مع طرابلس ولبنان في هذا الوقت العصيب
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 14:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب وكنعان وأبي رميا وعون زاروا الحريري وعرضوا الأوضاع العامة
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 14:41:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

العماد جوزاف عون

الرئيس عون

جوزاف عون

اللبنانية

النازحين

الجمهوري

رئيس عون

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-03-25
Lebanon24
08:34 | 2026-03-25
Lebanon24
08:33 | 2026-03-25
Lebanon24
08:33 | 2026-03-25
Lebanon24
08:27 | 2026-03-25
Lebanon24
08:22 | 2026-03-25
