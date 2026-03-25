الأمينة العامة للفرانكوفونية لعون: متضامنون مع الشعب اللبناني

تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم من الأمينة العامة لمنظمة الفرنكوفونية السيدة Louise Mushikiwabo عبرت فيه عن تضامنها مع في الظروف الراهنة التي يمر بها ومعاناة الشعب اللبناني لاسيما العائلات التي نزحت من قراها وبلداتها المستهدفة بالقصف الاسرائيلي. وقالت الامينة العامة انها احاطت الدول الاعضاء في المنظمة بالتداعيات التي نتجت عن التصعيد العسكري، وحثتها لتقديم المساعدات الانسانية والطبية العاجلة لإغاثة المتضررين والنازحين ، معربة عن أملها في زيارة للتأكيد على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني .



وشكر للسيدة Mushikiwabo عاطفتها، شارحاً لها الواقع الراهن والجهود التي تبذلها لوضع حد للتصعيد ووقف إطلاق النار، معتبرا تضامن الدول الفرانكوفونية رسالة امل للبنانيين.

