Najib Mikati
لبنان

ادعى أنّه إبن عميد... تعميم صورة موقوف هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
25-03-2026 | 06:54
ادعى أنّه إبن عميد... تعميم صورة موقوف هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على الأراضي اللبنانية، بتاريخ 10-3-2026، أحيل إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائيّة شكوى بادعاء المواطن ي. م. (مواليد عام 1992) ضد شخصٍ ادعى انه “زاهر أحمد شرف وأنّه ابن العميد أحمد شرف”، بجرم الاحتيال والاستيلاء على مبلغ مالي وقدره /3500/ دولار أميركي، حيث أوهم المدعي أنه بإمكانه شحن له بضاعة (ألبسة) من الخارج إلى لبنان.

من خلال التّحقيق الذي أجرته المفرزة المذكورة، تبيّن أنّ المدّعى عليه يُدعى:

ع. م. (مواليد عام 1973، فلسطيني)، وهو مطلوب للقضاء بجرائم احتيال.
 من خلال التّحريّات والرّصد والمتابعة الحثيثة، تمكّنت دوريّة من المفرزة المذكورة من استدراجه إلى محلّة الرّوشة – الكورنيش البحري، وعملت على توقيفه.

بالتّحقيق معه، اعترف بالاحتيال على المدّعي، إضافةً إلى قيامه بعمليات احتيالية في أوقاتٍ سابقة، منتحلًا عدّة صفات، وهي:

د. زاهر عزوري (طبيب عظام)
د. محمد أبو عقدة (طبيب تجميل)
د. زاهي شرف (طبيب تجميل)
علي شرف (مخلّص جمركي)
وأن عمليّاته الاحتياليّة توزّعت بين صور وطرابلس والمنية والضّاحية ومناطق في محافظة جبل لبنان، وتتراوح قيمة المبالغ التي استولى عليها بين /٥٠٠ / و /٥٠,٠٠٠/ دولار أميركي.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في ثُكنة بربر الخازنفردان، أو الاتّصال على الرقم 810171-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
بالصورة: موقوف بجرم الاحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
صورة لموقوفة بـ"جرم سرقة".. هل وقعتم ضحية أعمالها؟
توقيف أفراد عصابة يقومون بابتزاز وتهديد المواطنين... هل وقعتم ضحيّة أعمالهم؟
