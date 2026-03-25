تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

صحيفة إسرائيلية تحدّثت عن نعيم قاسم.. "هذا ما يخشاه"!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-03-2026 | 12:00
A-
A+
صحيفة إسرائيلية تحدّثت عن نعيم قاسم.. هذا ما يخشاه!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن آفاق الحرب المستمرة بين "حزب الله" وإسرائيل.

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أذهل العالم بإعلانه مؤخراً، وسط الهجمات على إيران وتصاعد الحرب، عن إجراء مُحادثات مع صناع القرار الحاليين في طهران. والحقيقة، بحسب التقرير، أن لا أحد يعلم  مدى جدّية هذه المحادثات، أو نوايا إيران والولايات المتحدة، أو استعدادهما، أو قدرتهما على الحوار والتوصل إلى اتفاقات، لكن يبدو أن الخلافات والفجوات بينهما كبيرة للغاية في الوقت الراهن.

وانطلاقاً من النقطة المذكورة، تحدث التقرير عن لبنان، فقال إنه "بات واضحاً لقادة حزب الله أن عليهم إعادة النظر في استراتيجيتهم"، وأضاف: "تُدرك إسرائيل تزايد الضغوط على حزب الله، الذي يُدرك بدوره أنه وشعبه في لبنان قد يجدون أنفسهم وحيدين خلال أيام. كذلك، يبدو أن أكبر مخاوف أمين عام حزب الله نعيم قاسم الآن هي أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الأميركيين لوقف القتال، مع إتاحة خيار مواصلة القتال في لبنان لإسرائيل".

وتابع: "حالياً، يعمل الجيش الإسرائيلي في لبنان بحذر شديد، حيث يركز على الدفاع الأمامي لا على المناورة الكاملة. أيضاً، تتمثل خطة الجيش الإسرائيلي الشاملة في الوصول في نهاية المطاف إلى دفع حزب الله عبر نهر الليطاني، في حين أنَّ جنود الجيش الإسرائيلي لن يخوضوا معارك مباشرة في مياه الليطاني، بل سيتمركزون على جميع التلال المطلة عليه من الجنوب".

وأكمل: "لا يعتزم الجيش الإسرائيلي إعادة السكان الشيعة إلى جنوب لبنان، ما يُلقي عبئًا ثقيلًا على حزب الله، وعلى الحكومة اللبنانية أيضاً. بالأمس، بدت بعض الضغوط وكأنها بدأت تُؤتي ثمارها، ومنها طرد السفير الإيراني المُعيّن لدى لبنان، وردّ إيران بإطلاق صاروخ باليستي على السفارة الأميركية في بيروت. في إسرائيل، وفي الجيش الإسرائيلي، يُرحبون بهذا الخلاف، ويأملون في تعميقه".

ويقول التقرير إن "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل ضد إيران، إذ يُلحق الضرر بالممتلكات الحكومية، مع التركيز على ضرب الصناعات الدفاعية، فيما هناك هدف رئيسي يتمثل بتقليص نطاق إطلاق النار على إسرائيل".

وذكرت "معاريف" أن إسرائيل قضت في الأيام الأخيرة، على عدد كبير من الضباط، ما أدى إلى فرار العديد منهم إلى أماكن آمنة، وأضافت: "أما على الأرض، فيواجه الإيرانيون صعوبة في شنّ هجمات نارية مكثفة. وهنا، يأمل الجيش الإسرائيلي أن يتمكن في الأيام المقبلة من تعزيز مكاسبه في إيران، الأمر الذي سيمكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من زيادة قدرتها على التفاوض مع الإيرانيين".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تلميحٌ إسرائيلي لـ"اغتيال نعيم قاسم".. صحيفة من تل أبيب تكشف
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 21:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تحدّث عن نعيم قاسم... وزير الدفاع الإسرائيليّ: "بدأنا عمليّة بريّة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 21:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 21:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24
عن أوروبا ولبنان.. هكذا تحدّثت صحيفة إسرائيليّة
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 21:32:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأميركيين

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-03-25
Lebanon24
15:10 | 2026-03-25
Lebanon24
14:35 | 2026-03-25
Lebanon24
14:24 | 2026-03-25
Lebanon24
14:23 | 2026-03-25
Lebanon24
14:14 | 2026-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24