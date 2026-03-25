غارات وقصف وتفجير... هكذا يبدو الوضع في جنوب لبنان

شنّت الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة سلسلة غارات على بلدات جنوبيّة.

واستهدفت بلدات:

- الحنية

- أرنون

- حاروف

- كفرتبنيت

- مجدلزون

- ياطر

- صربين

- تولين

- الغندورية

- القنطرة

كما قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة بلدتيّ والناقورة.

وأشارت مندوبة " "، إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ نفذ عمليّة تفجير في بلدة .