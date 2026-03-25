لبنان
حركة أمل: للتراجع عن قرار إبعاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية
Lebanon 24
25-03-2026
|
07:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت حركة أمل بياناً دعت فيه المسؤولين الرسميين المعنيين بالعودة والتراجع عن قرار إبعاد سفير الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية كان أجدر للمسؤولين الرسميين اللبنانيين إعلان حالة طوارئ دبلوماسية على المستوى العالمي لمواجهة ما أعلنه أمس وزير الحرب
الإسرائيلي
متفاخراً بتدمير كافة الجسور القائمة على طول مجرى نهر الليطاني وإعلانه نوايا كيانه إحتلال مساحة 10 % من مساحة
لبنان
وجعل بحدوده حتى منطقة جنوب الليطاني كمنطقة عازلة .
وأضاف البيان : لكن وفي خطوة خارجة عن المألوف الوطني ومشبوهة في التوقيت في زمانها ومكانها إختار هؤلاء المسؤولين الإغارة كيداً مستهدفين جسرا دبلوماسياً من خلال إمهال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى يوم الأحد للمغادرة ، ولم يكلفوا أنفسهم عناء إدانة عدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وإخراج ثلث سكانه من ديارهم بغير الحق .
وتابع بيان الحركة : حيال هذه الخطوة المتهورة واللامسؤولة من قبل من هم مؤتمنون على حفظ السيادة ، أن قصب السبق والإشادة بهذه الخطوة جاء على لسان كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين طالبوا بإتخاذ المزيد من الخطوات الرعناء .
وأضاف البيان : إن الحركة وفي هذه اللحظة الوطنية الحرجة التي تفرض على الجميع وخاصة المسؤولين منهم العمل من أجل توطيد جسور الوحدة والتضامن الوطنيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي ، تدعو إلى العودة فوراً عن هذه الخطوة لتجنيب البلاد الدخول في أزمة سياسية نحرص كل الحرص على عدم الوقوع بها ، لكن بنفس الوقت تؤكد الحركة أنها لم تتهاون في تمريرها تحت أي ظرف من الظروف ، فالعودة عن الخطأ فضيلة وطنية .
وجددت الحركة موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، مؤكدة أن لجنة الميكانيزم تبقى الإطار العملي والتنفيذي لوقف العدوان الإسرائيلي والعودة لتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار الذي انجز في تشرين الثاني عام 2024 ، والذي لم تلتزم به
إسرائيل
في أي من بنوده .
وختمت الحركة بيانها بتوجيه الشكر لكل اللبنانيين وخاصة أبناء المناطق المضيفة للنازحين في
بيروت
والجبل والشمال على وعيهم ويقظتهم وسعيهم الدائم لوأد الفتن والعمل على تمتين أواصر الوحدة الوطنية التي كانت وستبقى حجر الزاوية لحفظ لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه .
العلامة الخطيب يرفض قرار الخارجية اللبنانية ابعاد السفير الايراني.. ويطالب بالتراجع عنه
الخطيب: الجمهورية الإسلامية الإيرانية صامدة رغم الحروب والعقوبات
أبو عبيدة: إن الجمهورية الإسلامية تمثل اليوم خط دفاع متقدم عن الأمة الإسلامية بأسرها
الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها للنزول الى شوارع طهران تأييدا للجمهورية الإسلامية
القصف مستمر جنوبا.. وهذه آخر التطورات الميدانية
01:55 | 2026-03-25
القصف مستمر جنوبا.. وهذه آخر التطورات الميدانية
01:55 | 2026-03-25
صاروخ إيرانيّ سقط... بيان للجيش يكشف تفاصيل ما حصل في كسروان أمس
08:34 | 2026-03-25
صاروخ إيرانيّ سقط... بيان للجيش يكشف تفاصيل ما حصل في كسروان أمس
08:34 | 2026-03-25
شيخ العقل: لتمتين الصف الداخلي ودعم الدولة والمؤسسة العسكرية
08:33 | 2026-03-25
شيخ العقل: لتمتين الصف الداخلي ودعم الدولة والمؤسسة العسكرية
08:33 | 2026-03-25
غضبٌ داخل "البيئة"
غضبٌ داخل "البيئة"
08:33 | 2026-03-25
الإيجارات ترتفع في لبنان.. نازحون يروون المعاناة
08:27 | 2026-03-25
الإيجارات ترتفع في لبنان.. نازحون يروون المعاناة
08:27 | 2026-03-25
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
03:15 | 2026-03-25
03:15 | 2026-03-25
بالفيديو... شاهدوا ما حدث بين نازحين وسكان من ساحل علما بعد سقوط شظايا الصاروخ في المنطقة
10:22 | 2026-03-24
10:22 | 2026-03-24
في إسرائيل... هذا ما قِيلَ عن الصاروخ الذي سقط في كسروان
11:04 | 2026-03-24
11:04 | 2026-03-24
من التهدئة إلى المباغتة: هل بدأ سيناريو توسيع الحرب؟
12:00 | 2026-03-24
12:00 | 2026-03-24
أصوات إنفجارات... سقوط شظايا صاروخ في كسروان (فيديو)
09:50 | 2026-03-24
09:50 | 2026-03-24
01:55 | 2026-03-25
القصف مستمر جنوبا.. وهذه آخر التطورات الميدانية
08:34 | 2026-03-25
صاروخ إيرانيّ سقط... بيان للجيش يكشف تفاصيل ما حصل في كسروان أمس
08:33 | 2026-03-25
شيخ العقل: لتمتين الصف الداخلي ودعم الدولة والمؤسسة العسكرية
08:33 | 2026-03-25
غضبٌ داخل "البيئة"
08:27 | 2026-03-25
الإيجارات ترتفع في لبنان.. نازحون يروون المعاناة
08:22 | 2026-03-25
إستشهاد المصوّر حسين حمود
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
01:56 | 2026-03-22
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
02:40 | 2026-03-20
بالفيديو.. "ضيف غير متوقع" داخل مطار أسترالي
04:34 | 2026-03-19
