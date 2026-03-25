غضبٌ داخل "البيئة"

تسودُ أجواء من الاعتراض أوساط بيئة " " في ظلّ التصريحات الأخيرة التي صدرت عن عدد من مسؤولي "الحزب" وتحديداً في ما خصّ الحرب الحالية والتعامل مع الدولة.



واستهجنَ كثيرون تأكيدَ مسؤولي "الحزب" مسألة أنّ الحرب الحالية في جاءَت انتقاماً لاغتيال المُرشد الأعلى السابق . في الوقت نفسه، برز امتعاض كبير من قبل مؤيدين لـ"الثنائي" على مواقف "التحدي" التي تم إطلاقها باتجاه الدولة واعتماد أسلوب التهديد والوعيد مُجدداً.



مصادر سياسية معارضة لـ"الثنائي" حلَّلت لهذا الغضب ارتباطاً بالخطاب السياسي السائد، وقالت إنّ استمرارَ الحرب بعد انتهاء حرب ، سيؤدي تماماً إلى ازياد حالة السخط، وذلك لسببين: الأول وهو جعل لبنان متروكاً بمفرده من قبل إيران وغيرها، بينما الأمر الثاني عدم وجود للحرب التي اختارها " " بنفسه.





وأكدت المصادر أنَّ الخطاب السياسي المُعتمد حالياً تؤثر على الجو العام للنازحين، ما يفرضُ ضغوطاً فعلية عليهم في ظلّ التشرد.

