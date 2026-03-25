تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

غضبٌ داخل "البيئة"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-03-2026 | 08:33
A-
A+
غضبٌ داخل البيئة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تسودُ أجواء من الاعتراض أوساط بيئة "الثنائي الشيعي" في ظلّ التصريحات الأخيرة التي صدرت عن عدد من مسؤولي "الحزب" وتحديداً في ما خصّ الحرب الحالية والتعامل مع الدولة.

واستهجنَ كثيرون تأكيدَ مسؤولي "الحزب" مسألة أنّ الحرب الحالية في لبنان جاءَت انتقاماً لاغتيال المُرشد الإيراني الأعلى السابق علي خامنئي. في الوقت نفسه، برز امتعاض كبير من قبل مؤيدين لـ"الثنائي" على مواقف "التحدي" التي تم إطلاقها باتجاه الدولة واعتماد أسلوب التهديد والوعيد مُجدداً.

مصادر سياسية معارضة لـ"الثنائي" حلَّلت الحالة العامة لهذا الغضب ارتباطاً بالخطاب السياسي السائد، وقالت إنّ استمرارَ الحرب بعد انتهاء حرب إيران، سيؤدي تماماً إلى ازياد حالة السخط، وذلك لسببين: الأول وهو جعل لبنان متروكاً بمفرده من قبل إيران وغيرها، بينما الأمر الثاني عدم وجود آفاق للحرب التي اختارها "حزب الله" بنفسه.


وأكدت المصادر أنَّ الخطاب السياسي المُعتمد حالياً تؤثر على الجو العام للنازحين، ما يفرضُ ضغوطاً فعلية عليهم في ظلّ التشرد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"غضب داخل بيئة الحزب".. ماذا قال تقرير أميركي؟
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الإجراء الحكومي يطلق اعتراضات داخل بيئة "الثنائي الشيعي"
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"ثورة ضدَّ حزب الله".. البيئة ستنتفض!
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة البيئة عن استبدال رجي: "بعدين منحكي"
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:09:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الحالة العامة

علي خامنئي

الإيراني

الثنائي

الشيعي

خامنئي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-03-25
Lebanon24
10:47 | 2026-03-25
Lebanon24
10:30 | 2026-03-25
Lebanon24
10:28 | 2026-03-25
Lebanon24
10:26 | 2026-03-25
Lebanon24
10:08 | 2026-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24