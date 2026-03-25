صاروخ إيرانيّ سقط... بيان للجيش يكشف تفاصيل ما حصل في كسروان أمس

صدر عن البيان الآتي:

بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤، عقب سقوط أجزاء من صاروخ على نطاق جغرافي واسع، أجرت وحدات مختصة من الجيش عملية مسح ميداني فوري، وجمْع للأجزاء وتحليلها، وتَبَيّن بالنتيجة أنّ الصاروخ باليستي موجَّه من نوع "قدر-110"، إيراني الصنع، يبلغ طوله نحو ١٦ م ومداه نحو ألفَي كلم، ويحتوي على عدة صواريخ صغيرة الحجم. وقد انفجر على علو مرتفع، ما يرجِّح أنّ هدفه خارج الأراضي ، أمّا سبب انفجاره، فهو خلل تقني أو صاروخ اعتراضي.

في هذا السياق، تشير أنه لا توجد أي منصات صواريخ اعتراضية داخل الأراضي اللبنانية.

يواصل الجيش التحقيق لكشف ملابسات الحادثة.