في نقطة لبنانية.. طائرات إسرائيلية "فوق الرؤوس"

قال صحافيون لـ" " إن التغطية الميدانية في محيط جسر الدلافة الذي استهدفته بين يومي الإثنين والثلاثاء، تُعتبر خطيرة جداً في ظلّ التحليق المكثف لطائرات فوق المنطقة.

وجسر الدلافة يُعتبر نقطة محوريّة تربط بالجنوب، ويقول أحد الصحافيين الذين حضروا إلى هناك إن "الخطر شديد جداً، فالطائرات المسيرة تحلق فوق المنطقة على علو منخفض حتى تكاد تصلُ إلى فوق رؤوسنا، وأيّ سيارة تنتقل من الجنوب باتجاه الدلافة ستكونُ قد شقت طريقها بمخاطرة شديدة".



إلى ذلك، رُصد انتقال صحافيين أجانب جُدداً إلى ، حيث وصل هؤلاء مؤخراً إلى مناطق النزاع المتقدمة لاسيما في مدينة صور.



وقال أحد الصحافيين الأجانب لـ"لبنان24" إن "الحضور إلى جنوب خطير جداً"، مشيراً إلى أن "الطرقات ليست آمنة في ظل تحليق الطائرات المسيرة بشكل مستمر ودائم".