تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

في نقطة لبنانية.. طائرات إسرائيلية "فوق الرؤوس"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-03-2026 | 08:58
A-
A+
في نقطة لبنانية.. طائرات إسرائيلية فوق الرؤوس
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال صحافيون لـ"لبنان24" إن التغطية الميدانية في محيط جسر الدلافة الذي استهدفته إسرائيل بين يومي الإثنين والثلاثاء، تُعتبر خطيرة جداً في ظلّ التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق المنطقة.
 
 
 وجسر الدلافة يُعتبر نقطة محوريّة تربط البقاع الغربي بالجنوب، ويقول أحد الصحافيين الذين حضروا إلى هناك إن "الخطر شديد جداً، فالطائرات المسيرة تحلق فوق المنطقة على علو منخفض حتى تكاد تصلُ إلى فوق رؤوسنا، وأيّ سيارة تنتقل من الجنوب باتجاه الدلافة ستكونُ قد شقت طريقها بمخاطرة شديدة".
 

إلى ذلك، رُصد انتقال صحافيين أجانب جُدداً إلى جنوب لبنان، حيث وصل هؤلاء مؤخراً إلى مناطق النزاع المتقدمة لاسيما في مدينة صور.
 

وقال أحد الصحافيين الأجانب لـ"لبنان24" إن "الحضور إلى جنوب لبنان خطير جداً"، مشيراً إلى أن "الطرقات ليست آمنة في ظل تحليق الطائرات المسيرة بشكل مستمر ودائم".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

البقاع الغربي

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

الاستطلاع

خطير جدا

لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24