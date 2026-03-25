قاسم: التفاوض مع الاسرائيلي تحت النار استسلام وواثقون بأننا لن نُهزم

قال لـ" " الشيخ إنّ " أعدّت العدة المناسبة، ومقاوموها مصمّمون على الاستمرار بلا سقف وهم الآن رمز الوطنية الساطع".

وأكّد في بيان، أنّ "مسؤولية مواجهة العدوان هي مسؤولية على الجميع".

وقال إنّ "العدوان الاسرائيلي - يريد تجريد من قوته وسلب لبنان سيادته وإحداث الفتنة وشرعنة الاسرائيلي ومنع الجيش من التسلّح، والردّ هو مسؤولية وطنية".

واعتبر قاسم أنّ "التفاوض مع الاسرائيلي تحت النار استسلام".

وتابع: "نحن في معركة دفاعية عن لبنان".

وقال قاسم: "مطمئنون وواثقون بأننا لن نُهزم مهما بلغت التضحيات".

وأشار إلى أنّ " هي أنّ تعود الحكومة عن قرارها بتجريم العمل المقاوم والمقاومين"، وأضاف أنّ "الوحدة الوطنية ألّا تتخذ الحكومة قرارات تخدم المشروع ".

وأوضح قاسم أنّه "لا يوجد حرب للآخرين على أرض لبنان بل حرب وأميركا على لبنان، في مقابل دفاع المقاومة والشعب والجيش والشرفاء والوطنيين والقوى المؤمنة باستقلال لبنان وتحريره".











