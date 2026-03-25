Advertisement

لبنان

قاسم: التفاوض مع الاسرائيلي تحت النار استسلام وواثقون بأننا لن نُهزم

Lebanon 24
25-03-2026 | 09:10
قاسم: التفاوض مع الاسرائيلي تحت النار استسلام وواثقون بأننا لن نُهزم
قال الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إنّ "المقاومة أعدّت العدة المناسبة، ومقاوموها مصمّمون على الاستمرار بلا سقف وهم الآن رمز الوطنية الساطع".
 
 
وأكّد قاسم في بيان، أنّ "مسؤولية مواجهة العدوان هي مسؤولية على الجميع".
 
 
وقال إنّ "العدوان الاسرائيلي - الاميركي يريد تجريد لبنان من قوته وسلب لبنان سيادته وإحداث الفتنة وشرعنة الاحتلال الاسرائيلي ومنع الجيش من التسلّح، والردّ هو مسؤولية وطنية".
 
 
واعتبر قاسم أنّ "التفاوض مع الاسرائيلي تحت النار استسلام".
 
 
وتابع: "نحن في معركة دفاعية عن لبنان".
 
 
وقال قاسم: "مطمئنون وواثقون بأننا لن نُهزم مهما بلغت التضحيات".
 
 
وأشار إلى أنّ "الوحدة الوطنية هي أنّ تعود الحكومة عن قرارها بتجريم العمل المقاوم والمقاومين"، وأضاف أنّ "الوحدة الوطنية ألّا تتخذ الحكومة قرارات تخدم المشروع الإسرائيلي".
 
 
وأوضح قاسم أنّه "لا يوجد حرب للآخرين على أرض لبنان بل حرب إسرائيل وأميركا على لبنان، في مقابل دفاع المقاومة والشعب والجيش والشرفاء والوطنيين والقوى المؤمنة باستقلال لبنان وتحريره".
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم يعلن استمرار المواجهة ضد إسرائيل: لن نستسلم
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: ليسجل التاريخ أننا لن نتردد في نصرة حقنا ولن نستسلم لعدونا
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا نريد الحرب ولا نسعى إليها لكننا لن نستسلم وحاضرون للدفاع
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:09:34 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-03-25
Lebanon24
10:47 | 2026-03-25
Lebanon24
10:30 | 2026-03-25
Lebanon24
10:28 | 2026-03-25
Lebanon24
10:26 | 2026-03-25
Lebanon24
10:08 | 2026-03-25
