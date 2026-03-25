إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه البلدات الجنوبيّة

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنذاراً عاجلاً إلى وتحديداً في القرى التالية:

- مقام النبي معسكر القسامية

- البرغلية

-

- ضهر العامود

- شبريحا





وقال أدرعي إنّ "أنشطة " " تُجبر الجيش الإسرائيليّ على العمل ضده بقوة في تلك المناطق. الجيش الإسرائيليّ لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال ".