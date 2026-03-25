Najib Mikati
الخطيب من السفارة الايرانية: نؤكد موقفنا الرافض لابعاد السفير شيباني وندعو السلطة للتراجع

Lebanon 24
25-03-2026 | 09:47
الخطيب من السفارة الايرانية: نؤكد موقفنا الرافض لابعاد السفير شيباني وندعو السلطة للتراجع
زار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب مقر السفارة الايرانية في بيروت ظهر اليوم،والتقى القائم بالاعمال توفيق صمدي ،مؤكدا موقفه من قرار الخارجية اللبنانية ابعاد السفير عن لبنان

وصرح العلامة الخطيب للصحافيين خلال الزيارة قائلا:
أتينا إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتعبير عن شجبنا وإدانتنا للقرار الذي اتُخذ بسحب الاعتماد من سعادة السفير، ولقد صدر عنا بيان عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عبّرنا فيه عن هذا الموقف، وقلنا أنه موقف غير قانوني وغير شرعي وفيه استفزاز لبيئة كبيرة ومهمة من هذا الوطن، هذه الفئة التي تتعرض اليوم للعدوان الصهيوني وتتعرض بيوتها وقراها ومدنها ونزوح أهلها.
الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي وقفت إلى جانب لبنان في كل المفاصل الخطيرة وفي كل الازمات وأبدت استعداداتها للتعامل مع الدولة وعبر الدولة من دون فئوية، لهذا لا نرى على الإطلاق أن هناك ما يبرر هذا الموقف المتسرع وغير المبرر تجاه سفير دولة صديقة وقفت إلى جانب لبنان في كل أزماته وساعدت أهله وساعدته على مواجهة العدو الإسرائيلي الذي يحتل الأرض. 
 وفي الوقت الذي  ينتهك العدو الإسرائيلي السيادة اللبنانية ويعتدي على لبنان ويهدم قراه ومدنه ويقتل أبناءه تقوم السلطة، وليست الدولة، بهذا الإجراء تجاه دولة شقيقة.  في السابق منعت طائرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية المدنية من المجيء إلى لبنان، واليوم تتخذ هذا الإجراء ثم توجه الانتقادات للجمهورية الإسلامية الإيرانية من دون مبرر مدعيةً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن السفير الإيراني يتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية زوراً واتهاما ليس له دليل ثم تتخذ منه هذا الموقف.
لذلك نحن أتينا لنُعبّر عن رأينا وعن وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رفضنا لهذا القرار والوقوف إلى جانبها، وندعو الدولة اللبنانية والسلطة اللبنانية والحكومة اللبنانية إلى التراجع عن هذا القرار الذي لا يصب في مصلحة لبنان ولا يصب في مصلحة اللبنانيين.
وختم : نتمنى أن يُسمع هذا الرأي الذي نقوله من أجل لبنان ومن أجل كل اللبنانيين ومن أجل مصلحة لبنان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشيخ علي الخطيب: نرفض القرار بشأن السفير الإيراني في بيروت وندعو الحكومة اللبنانية إلى التراجع عنه
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب من مقر السفارة الإيرانية في بيروت: نتمنى على المسؤولين اللبنانيين التراجع عما قرروه بشأن السفير الإيراني في لبنان
وزير الخارجية المصري يؤكد موقف القاهرة الرافض للاعتداءات الايرانية على قطر
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار: موقف حزب الله الرافض لنزع السلاح يضعف موقف الدولة في مواجهة إسرائيل دبلوماسيا
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 17:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24

