الحجار عقد إجتماعاً مع المحافظين وأكد أهمية تأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمعات المضيفة

في إطار متابعته اليومية للإجراءات والتدابير المتخذة في ظل استمرار الاعتداءات على ، على الصعيد الأمني وتداعيات النزوح، عقد والبلديات أحمد اجتماعًا في مكتبه في الوزارة، حضره كل من محافظ القاضي محمد مكاوي، محافظ لبنان الجنوبي والنبطية بالتكليف منصور ضو، محافظ كمال أبو جوده، محافظ الهرمل بشير خضر، ومحافظ لبنان بالتكليف ايمان الرافعي.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير الحجار إلى عرضٍ مفصّل من المحافظين حول آلية العمل المعتمدة في مناطقهم، والتحديات التي تواجه الإدارات المحلية في ظل تزايد أعداد ، إضافة إلى الحاجات الملحّة لمراكز الإيواء، سواء على المستوى اللوجستي أو الخدماتي.

كما جرى التداول في سبل تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الرسمية والبلديات، بما يضمن استجابة سريعة وفعّالة لمتطلبات المرحلة.



وأعطى الوزير الحجار التوجيهات اللازمة لتكثيف الجهود، وتأمين أقصى درجات الجهوزية لمواكبة التطورات الميدانية.

وأكد أهمية تأمين الاحتياجات الأساسية للأهالي النازحين والمجتمعات المضيفة، بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الأمني في مختلف المناطق .



وفي سياق متصل، استقبل الوزير الحجار للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، حيث اطّلع منه على المهام التي ينفذها العناصر والمتطوعون في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما في المناطق الساخنة وتلك التي تتعرض للقصف .

ونوّه الوزير الحجار بالجهود الكبيرة التي يبذلها عناصر ومتطوعو الدفاع المدني، متوجهًا إليهم عبر المدير العام، بتحية تقدير على عملهم الإنساني وأدائهم الواجب الوطني بكل تفانٍ، رغم التحديات التي يواجهونها في الميدان.



كما التقى الوزير الحجار رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي، حيث جرى البحث في سير عمل المصلحة واستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.