إتّصال بين ماكرون وعون... وهذا ما أكّده الرئيس الفرنسيّ

25-03-2026 | 11:29
إتّصال بين ماكرون وعون... وهذا ما أكّده الرئيس الفرنسيّ
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون أنه أجرى بالأمس محادثات مع نظيره اللبناني جوزاف عون.
              
وقال عبر حسابه على "اكس": "منذ بداية التصعيد العسكري الذي قرره حزب الله، اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات قوية وشجاعة لتنفيذ برنامجها الرامي إلى ترسيخ السيادة، بما يخدم مصلحة جميع اللبنانيين".

وأضاف: "في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة إلى مستقبل البلاد، أكدتُ للرئيس دعمَ فرنسا الكامل".

وتابع قائلاً: "سنواصل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان النازحين، كما سنواصل دعمنا الثابت للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، من خلال تزويدها خلال الأيام القليلة المقبلة بآليات نقل مدرعة".

وختم بالقول: "إن وحدة أراضي لبنان، وحماية المدنيين مهما كانت طوائفهم، والحفاظ على مؤسسات الدولة والبنى التحتية للبلاد، كلها أمور أساسية".
اتصال هاتفي بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التطورات الإقليمية الراهنة
رئاسة الجمهورية: اتصال ثلاثي مساء اليوم بين الرئيس عون ونظيريه السوري أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون تم خلاله التشاور في التطورات الأمنية في لبنان والمنطقة
ماكرون اتصل بعون وبحثا آخر مستجدات وضع لبنان
وكالة الأنباء العمانية: اتصال بين السلطان وماكرون بحث جهود التهدئة وإنهاء الصراع في المنطقة
