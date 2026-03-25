لبنان
إتّصال بين ماكرون وعون... وهذا ما أكّده الرئيس الفرنسيّ
Lebanon 24
25-03-2026
|
11:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الرئيس الفرنسي
إيمانيول
ماكرون
أنه أجرى بالأمس محادثات مع نظيره اللبناني
جوزاف عون
.
وقال عبر حسابه على "اكس": "منذ بداية التصعيد العسكري الذي قرره
حزب الله
، اتخذت
الحكومة اللبنانية
إجراءات قوية وشجاعة لتنفيذ برنامجها الرامي إلى ترسيخ السيادة، بما يخدم مصلحة جميع اللبنانيين".
وأضاف: "في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة إلى مستقبل البلاد، أكدتُ للرئيس دعمَ
فرنسا
الكامل".
وتابع قائلاً: "سنواصل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان
النازحين
، كما سنواصل دعمنا الثابت للقوات المسلحة
اللبنانية
وقوى الأمن الداخلي، من خلال تزويدها خلال الأيام القليلة المقبلة بآليات نقل مدرعة".
وختم بالقول: "إن وحدة أراضي
لبنان
، وحماية المدنيين مهما كانت طوائفهم، والحفاظ على
مؤسسات الدولة
والبنى التحتية للبلاد، كلها أمور أساسية".
اتصال هاتفي بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التطورات الإقليمية الراهنة
اتصال هاتفي بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التطورات الإقليمية الراهنة
رئاسة الجمهورية: اتصال ثلاثي مساء اليوم بين الرئيس عون ونظيريه السوري أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون تم خلاله التشاور في التطورات الأمنية في لبنان والمنطقة
رئاسة الجمهورية: اتصال ثلاثي مساء اليوم بين الرئيس عون ونظيريه السوري أحمد الشرع والفرنسي إيمانويل ماكرون تم خلاله التشاور في التطورات الأمنية في لبنان والمنطقة
ماكرون اتصل بعون وبحثا آخر مستجدات وضع لبنان
ماكرون اتصل بعون وبحثا آخر مستجدات وضع لبنان
وكالة الأنباء العمانية: اتصال بين السلطان وماكرون بحث جهود التهدئة وإنهاء الصراع في المنطقة
وكالة الأنباء العمانية: اتصال بين السلطان وماكرون بحث جهود التهدئة وإنهاء الصراع في المنطقة
قصف وغارات.. هذا جديد "ميدان الجنوب"
قصف وغارات.. هذا جديد "ميدان الجنوب"
في آخر تصريح.. ماذا قال نتنياهو عن سلاح "حزب الله"؟
في آخر تصريح.. ماذا قال نتنياهو عن سلاح "حزب الله"؟
ما حقيقة دخول الجيش الإسرائيلي إلى كنيسة دبل؟ فيديو للأهالي يكشف
ما حقيقة دخول الجيش الإسرائيلي إلى كنيسة دبل؟ فيديو للأهالي يكشف
صحيفة إسرائيلية تحدّثت عن نعيم قاسم.. "هذا ما يخشاه"!
صحيفة إسرائيلية تحدّثت عن نعيم قاسم.. "هذا ما يخشاه"!
سلسلة غارات إسرائيليّة استهدفت هذه البلدات الجنوبيّة
سلسلة غارات إسرائيليّة استهدفت هذه البلدات الجنوبيّة
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
بشارة مالية للقطاع العام بعد عيد البشارة
هل يُمكن لـ"حزب الله" تحقيق النصر في هذه الحرب؟
هل يُمكن لـ"حزب الله" تحقيق النصر في هذه الحرب؟
إنقسام داخلي خطير وبلبلة بعد قرار طرد السفير الإيراني والحسم عند عون
إنقسام داخلي خطير وبلبلة بعد قرار طرد السفير الإيراني والحسم عند عون
بلبلة وغضب في تلفزيون لبنان بعد "انذار جائر"
بلبلة وغضب في تلفزيون لبنان بعد "انذار جائر"
حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
حالته تدهورت بسرعة.. إدخال فنان قدير إلى المستشفى بعد تعرّضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
