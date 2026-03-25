هل تم إطلاق سراح علي برو؟

قالت معلومات " " إنّ ما يُثار عن إطلاق سراح الإعلامي ، ليس دقيقاً، مشيرة إلى أن القرار الظني الذي صدر بقضية برو نظرت به لكنها لم تقم باستئنافه.



ومن المُرتقب أن تنظر الهيئة الاتهامية خلال الساعات المقبلة بملف برو، على أن يجري بعد ذلك تحديد مسألة مواصلة توقيف الأخير أو إخلاء سبيله لقاء كفالة مالية.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ ما ثبُت حالياً هو أن ملف برو صُنف ضمن "الجنح" وليس الجنايات، ما يعني أنّ إمكانية إخلاء سبيله واردة.