تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بين الإنذارات والغارات.. ظاهرة خطيرة تتكرر في الضاحية!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-03-2026 | 14:14
A-
A+

بين الإنذارات والغارات.. ظاهرة خطيرة تتكرر في الضاحية!
بين الإنذارات والغارات.. ظاهرة خطيرة تتكرر في الضاحية! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في ظلّ الحرب التي يشهدها لبنان، تتكرر الإنذارات التي يوجّهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء بعض المناطق، ولا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت. وعند صدور هذه الإنذارات، يعمد بعض الأشخاص إلى إطلاق الرصاص في الهواء كوسيلة لتنبيه السكان وإبلاغهم بضرورة إخلاء المنطقة بسرعة.

لكن هذه الممارسات قد تتحول إلى خطر حقيقي، إذ إن الرصاص الذي يُطلق في الهواء لا يختفي، بل يسقط في مناطق أخرى قد تكون بعيدة عن مكان إطلاقه. وقد سُجّلت في مرات سابقة حوادث سقوط رصاص في مناطق مثل بعبدا والحازمية وكنيسة مار مخايل، ما أدى إلى حالة من القلق بين السكان.

وفي حادثة مؤلمة، أصيب شخص برصاصة طائشة نتيجة هذا الرصاص وسقط ضحية لها، ما يسلّط الضوء على خطورة هذه الظاهرة. فالرصاصة التي تُطلق بهدف التنبيه قد تتحول إلى سبب لإيذاء أشخاص آخرين لا علاقة لهم بما يحدث.

لذلك، يطالب كثيرون بضرورة إيجاد وسائل أكثر أمانًا لتنبيه الناس عند صدور الإنذارات، تفاديًا لسقوط ضحايا نتيجة الرصاص الطائش.
لبنان

خاص

رادار لبنان24

كنيسة مار مخايل

مار مخايل

الحازمية

إسرائيل

الغارات

بيروت

الظاهر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:25 | 2026-03-25
Lebanon24
17:22 | 2026-03-25
Lebanon24
17:02 | 2026-03-25
Lebanon24
16:48 | 2026-03-25
Lebanon24
16:45 | 2026-03-25
Lebanon24
16:30 | 2026-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24