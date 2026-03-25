بين الإنذارات والغارات.. ظاهرة خطيرة تتكرر في الضاحية!

في ظلّ الحرب التي يشهدها ، تتكرر الإنذارات التي يوجّهها الجيش لإخلاء بعض المناطق، ولا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت. وعند صدور هذه الإنذارات، يعمد بعض الأشخاص إلى إطلاق الرصاص في الهواء كوسيلة لتنبيه السكان وإبلاغهم بضرورة إخلاء المنطقة بسرعة.



لكن هذه الممارسات قد تتحول إلى خطر حقيقي، إذ إن الرصاص الذي يُطلق في الهواء لا يختفي، بل يسقط في مناطق أخرى قد تكون بعيدة عن مكان إطلاقه. وقد سُجّلت في مرات سابقة حوادث سقوط رصاص في مناطق مثل والحازمية وكنيسة ، ما أدى إلى حالة من القلق بين السكان.



وفي حادثة مؤلمة، أصيب شخص برصاصة طائشة نتيجة هذا الرصاص وسقط ضحية لها، ما يسلّط الضوء على خطورة هذه الظاهرة. فالرصاصة التي تُطلق بهدف التنبيه قد تتحول إلى سبب لإيذاء أشخاص آخرين لا علاقة لهم بما يحدث.



لذلك، يطالب كثيرون بضرورة إيجاد وسائل أكثر أمانًا لتنبيه الناس عند صدور الإنذارات، تفاديًا لسقوط ضحايا نتيجة الرصاص الطائش.

