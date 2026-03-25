الجيش ينفذ عمليات دهم في طرابلس… ما السبب؟

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:



بتاريخ 24 /3 /2026، وقع إشكال تخلّله في منطقة - ، ما أسفر عن مقتل أحد المواطنين وإصابة اثنين آخرَين من المتورطين في الإشكال، وقد نقلا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.



على أثر ذلك، نفذت وحدة من الجيش بتاريخ 25 /3 /2026 عمليات دهم بحثًا عن المتورطين في الإشكال، وأوقفت المواطن (غ.ض.) لتورطه في الإشكال، وضبطت ذخائر حربية وأعتدة عسكرية.



سُلمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتسببين بالإشكال.

