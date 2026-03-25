جسر غير شرعي يعيد فتح خطوط التهريب بين لبنان وسوريا

في تطوّر لافت على الحدود – ، أفادت معلومات عن قيام سوريين بالتعاون مع مهرّبين لبنانيين باستحداث جسر غير شرعي في منطقة حوش السيد علي، بهدف ربط الأراضي اللبنانية بالسورية بعيداً عن أي رقابة رسمية.



وبحسب المعطيات، يُستخدم هذا كمعبر غير قانوني لتسهيل عمليات التهريب، إضافة إلى حركة الدخول والخروج بشكل مخالف للقوانين، ما يثير مخاوف جدّية من توسّع هذه الظاهرة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الراهنة.



ويعيد هذا التطور طرح علامات استفهام حول واقع الحدود الشرقية، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بضبط المعابر غير الشرعية، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات حازمة للحد من هذه الأنشطة التي تُهدد الأمن والاستقرار.

Advertisement