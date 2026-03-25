|
"صاروخ نوعي" لدى "حزب الله".. إسرائيل تتحدث عنه

نشر معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنية تقريراً جديداً تحدث فيه عمّا أسماهُ بـ"العمق الاستراتيجي لحزب الله في لبنان".

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" قال إن "منطقة البقاع هي التي تشكل ذاك العمق الإستراتيجي"، مُشيراً إلى أن "هذه المنطقة تُعتبر مركز ثقل عملياتي ولوجستي، كما أنها تعدّ خاضعة عملياتياً لوحدة حيدر التابعة للحزب".

ويقول التقرير إن "منطقة البقاع تضمّ بنية تحتية حيوية واسعة النطاق لحزب الله، وتُستخدم كقاعدة لنقل القوات والأصول إلى مناطق عمليات الحزب الأخرى في لبنان"، وأضاف: "تشمل هذه البنية مواقع القيادة والسيطرة، وقواعد التدريب، ومرافق إنتاج الأسلحة، وإعادة التأهيل، والتحديث، والتخزين، وبنية تحتية تحت الأرض واسعة النطاق، ومواقع تخزين وإطلاق لمنظومات استراتيجية، مع التركيز على الصواريخ الباليستية (مثل سكود دي وفاتح 110)، وبنية تحتية للوحدات الجوية (127)، وصواريخ الدفاع الجوي وصواريخ كروز. ومنذ 2 آذار، تاريخ بدء الحرب الأخيرة في لبنان، وحتى الآن، لم يتم تنفيذ سوى حوالي 10% من هجمات إسرائيل على لبنان في منطقة البقاع".

كذلك، يقول المعهد إن "حزب الله" يستخدم صاروخاً مُضاداً للطائرات يجري حمله على الكتف، مشيراً إلى أن "الحزب" يستخدم منظومة صواريخ إيرانية مُضادة للطائرات تُدعى "ميساغ-1"، وأضاف: "هذه المنظومة نسخة من منظومة كيو دبليو-1 الصينية، والتي بدورها مُشتقة من منظومة روسية".

وختم: "من المعروف أن حزب الله يستخدم منظومات ميساغ ضمن منظومة دفاعه الجوي، ولكن الفيديو الذي نشره الحزب وأظهر استخدام تلك المنظومة قبل أيام قليلة، يُعتبر أول توثيق مرئي لها من قِبل الحزب".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
