Najib Mikati
رئيس المجلس الأوروبي أكد للرئيس عون دعم الاتحاد للمبادرة التفاوضية لوقف التصعيد

25-03-2026 | 15:39
رئيس المجلس الأوروبي أكد للرئيس عون دعم الاتحاد للمبادرة التفاوضية لوقف التصعيد
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من رئيس المجلس الأوروبي السيد أنطونيو كوستا واطلع منه على آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد الإسرائيلي في مختلف المناطق اللبنانية، مؤكداً على دعم الاتحاد للمبادرة التفاوضية التي اطلقها رئيس الجمهورية لوضع حد للتصعيد في لبنان.


كذلك أكد الرئيس كوستا على وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان وشعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها، واستعداد الاتحاد لمساعدة لبنان في مختلف المجالات لإنهاء معاناة الشعب اللبناني.


وشكر الرئيس عون الرئيس كوستا على موقف الاتحاد الأوروبي وعلى المساعدات الإنسانية والصحية التي أرسلها الاتحاد لمساعدة اللبنانيين الذين اضطرّوا إلى النزوح من منازلهم في المناطق التي استهدفتها الاعتداءات الاسرائيلية متمنيا زيادة هذه المساعدات نظرا لتجاوز عدد النازحين عن مليون نازح.


واتفق الرئيس عون والرئيس كوستا على ابقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات السياسية والعسكرية وتداعياتها.
الرئيس عون استقبل بارو: المبادرة التفاوضية لا تزال قائمة لكن التصعيد العسكري يعيق انطلاقتها
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 23:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى خفض التصعيد ووقف استهداف البنى التحتية
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 23:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي: الحوار الأوروبي الخليجي الإثنين سيبحث زيادة دعم الاتحاد الأوروبي وكذلك سبل إنهاء الصراع الحالي
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 23:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة غسان سلامة: الرئيس عون يسعى للتفاوض المباشر مع إسرائيل لوقف التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
25/03/2026 23:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24

