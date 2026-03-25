رئيس المجلس الأوروبي أكد للرئيس عون دعم الاتحاد للمبادرة التفاوضية لوقف التصعيد

تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من رئيس المجلس السيد أنطونيو كوستا واطلع منه على آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد في مختلف المناطق ، مؤكداً على دعم الاتحاد للمبادرة التفاوضية التي اطلقها رئيس الجمهورية لوضع حد للتصعيد في .





كذلك أكد الرئيس كوستا على وقوف إلى جانب لبنان وشعبه في الظروف الصعبة التي يمر بها، واستعداد الاتحاد لمساعدة لبنان في مختلف المجالات لإنهاء معاناة الشعب اللبناني.





وشكر الرئيس كوستا على موقف الاتحاد الأوروبي وعلى المساعدات الإنسانية والصحية التي أرسلها الاتحاد لمساعدة اللبنانيين الذين اضطرّوا إلى النزوح من منازلهم في المناطق التي استهدفتها الاعتداءات الاسرائيلية متمنيا زيادة هذه المساعدات نظرا لتجاوز عدد عن مليون نازح.





واتفق الرئيس عون والرئيس كوستا على ابقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات السياسية والعسكرية وتداعياتها.

