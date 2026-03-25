ما حقيقة تطويق الجيش مبنى في أنطلياس بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله؟

كشف مصدر عسكري، أنّ "لا صحة للمعلومات المتداولة حول وجود قيادي إيراني داخل أحد المباني في ".



وكانت "النهار"، أفادت أن مخابرات الجيش طوّقت أحد المباني في منطقة أنطلياس – ساحة حي الغوارنة، بعد ورود معلومات عن وجود قيادي إيراني داخله.



وبحسب المعلومات، نفّذت القوة الأمنية إجراءات ميدانية في محيط المبنى، قبل أن يتم ترحيل الشخص المعني من المنطقة.

