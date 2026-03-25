إسرائيل ستصل إلى مدينة صور.. ماذا أعلنت قناة في تل أبيب؟

تحدّثت القناة الـ"14" الإسرائيليَّة، اليوم الأربعاء، عن اتفاقٍ بشأنِ توسيع السيطرة البريّة في إلى حدود مدينة صور.





وذكرت القناة أنَّ القرار هو نزع سلاح " " والسيطرة حتى خط القرى الثالث داخل حدود لبنان من خلال 18 موقعاً على الأقل.





بدورها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير ترجمهُ "لبنان24" إنّ الجيش يعمل في لبنان على 3 خطوط، الأول وهو حماية المستوطنات الشمالية ومنع وصول النيران إليها، فيما الثاني هو خط نهر الليطاني حيث جرى إجلاء السكان من هناك ونزع سلاح المنطقة، وقد استهدف الجيش الإسرائيلي الجسور لمنع حزب الله من نقل قواته.





أما الخط الثالث، فهو "لبنان بأكمله"، وفق الصحيفة، إذ جرى إخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت من سكانها في وقتٍ ينشطُ فيه الجيش الإسرائيلي في المجال الاقتصادي، ضد الممولين والوسطاء الإيرانيين، بهدف إلحاق الضرر بهم وإضعافهم.





وفي ما يتعلق بالمناورات البرية، من المقرر أن تنضم الفرقة 162 إلى الحملة العسكرية ضد لبنان، فيما تعمل الفرقة 36 في مرتفعات راميم، وفي مناطق الطيبة، رب ثلاثين، وفي محيط بلدة الخيام.





ووفقاً للجيش الإسرائيلي، لا توجد مقاومة تُذكر في المنطقة، بينما تم على عناصر مسلحة، وأسر عدد من الأشخاص الآخرين وتوفير معلومات مهمة.





وزعمت "معاريف" أنَّ الجيش الإسرائيلي تمكن من القضاء على نحو 700 عنصر من "حزب الله"، مشيراً إلى أنَّ "حزب الله يُواصل إطلاق النار على بمعدل 100 صاروخ يومياً"، وأضاف: "معظمُ هذا القصف يستهدف قوات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك داخل لبنان".

