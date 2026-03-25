آخر تقرير.. هذا ما تبلغه "حزب الله" من إيران

نقلت وكالة " " عن ستة مصادر إقليمية مطلعة على الموقف قولها إنَّ أبلغت وسطاءً بضرورة إدراج في أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع وإسرائيل، رابطةً بذلك إنهاء الحرب بوقف الهجوم على " ".



ونقلت قناة "برس تي في" ، يوم الأربعاء، عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تريد من أي اتفاق مع الولايات المتحدة ضمان إنهاء الحرب على إيران وجماعات الأخرى في المنطقة.



كذلك، صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، بأن طهران لا تزال تدرس مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب الإقليمية الدائرة منذ نحو شهر، ما يشير إلى أن طهران لم ترفضه بشكل قاطع حتى الآن.



"ضمانات إيرانية"



وأبلغ أحد المصادر الإقليمية وكالة "رويترز" أنَّ حزب الله تلقى "ضمانات إيرانية" بشأن إدراجه في أي اتفاق أوسع، وقال: "إيران تُعطي الأولوية للبنان، ولن تقبل بالانتهاكات في لبنان كما حدث بعد وقف إطلاق النار عام 2024"، في إشارة إلى استمرار في شنّ غاراتها على لبنان رغم هدنة 2024 التي أنهت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.



ومن شأن هذا الربط أن يُعزز علاقات طهران بـ"حزب الله" في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها ، حيث أدى قرار الحزب دخول الحرب إلى تصعيد التوترات القائمة منذ زمن طويل مع الفصائل الطائفية الأخرى.



بدوره، قال مسؤول أجنبي في بيروت، مطلع على موقف "حزب الله"، إنَّ الأخير يأمل في أن تساعده هدنة مدعومة من تعزيز موقفه السياسي في لبنان.



في غضون ذلك، قال مصدر مطلع على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية إن الهجمات الإسرائيلية على حزب الله ستستمر على الأرجح بعد الحرب الجوية مع إيران، واصفًا الجبهتين بأنهما غير مرتبطتين. (رويترز - reuters)

