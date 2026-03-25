تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

قرار طرد السفير الإيراني يستنفر "الثنائي الشيعي".. تعليق العمل الحكومي من الخيارات الواردة وجعجع يدعو لتعيين بدلاء

Lebanon 24
25-03-2026 | 23:55
A-
A+
قرار طرد السفير الإيراني يستنفر الثنائي الشيعي.. تعليق العمل الحكومي من الخيارات الواردة وجعجع يدعو لتعيين بدلاء
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يزال قرار وزارة الخارجية بشأن اعتبار السفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني، شخصًا غير مرغوب به، يتفاعل سياسيا وديبلوماسيا،من دون أن تتضح حتى الساعة طبيعة المواجهة بشأن هذا الملف، حيث يتعامل "الثنائي الشيعي" مع القرار على أنه حد فاصل بين ما يمكن استيعابه من إجراءات وقرارات بحق فريقهم السياسي، وما لم يعد يجوز السكوت عنه وتمريره.
بيما يضغط "الثنائي"على أركان الدولة للتراجع عن القرار والاعتبار بأن وزير الخارجية يوسف رجي اتخذه بشكل منفرد وبدون موافقة رئيسَي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام.
في المقابل، تشكل الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء في السرايا محطة فاصلة لرصد ما إذا كان وزراء "حركة امل"و"حزب الله"سيثيرون مطلب العودة عن قرار طرد السفير الإيراني، وما سيكون عليه موقفهم في حال إصرار الوزراء الآخرين الذين يشكلون الأكثرية المرجحة لرفض مطلب "الثنائي"، وهو كباش سيضع "الثنائي" أمام محك دقيق لأنه، في حال استقال وزراؤه ستشكل أزمة اضافية .
وكان اللافت في هذا السياق، دخول رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على خط الازمة ، داعياً إلى استبدال وزراء "الثنائي الشيعي" في حال استقالوا ببدلاء منهم.
وكان لافتا غياب هذا الملف عن البيان الذي أصدره أمين عام "الحزب" الشيخ نعيم قاسم، والذي تحدث فيه عن ملف المفاوضات مع إسرائيل، حيث قال إن التفاوض تحت النار يعني فرض الاستسلام.

وفيما الانظار الى رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين لم يصدرا بعد أي موقف من الأزمة المحتملة تجنباً لتفاقمها، نقلت
"الشرق الاوسط" عن مصادر "الثنائي الشيعي" أن لديه مجموعة خيارات للتعامل مع هذا القرار، كاشفة عن أن "الرئيس بري أوكل مهمة إيجاد الحل لرئيس الجمهورية الذي نفى علمه المسبق بقرار وزير الخارجية"، لافتة إلى أن "الثنائي" أبلغ السفير بالتعامل مع القرار كأنه لم يكن".
وتشير المصادر إلى أن "تعليق العمل الحكومي من الخيارات الواردة، مع التشديد على إصرار "الثنائي" راهناً على تفادي أي اهتزاز للاستقرار الداخلي".
وبحسب المعطيات، فإن الوزراء الشيعة سيحضرون جلسة مجلس الوزراء وسيناقشون الموضوع، وهناك احتمال كبير لانسحابهم رفضًا للقرار.
وذكرت "نداء الوطن" أن الاتصالات تكثفت بين الرئيسين عون وبري، لمحاولة إيجاد مخارج لقضية السفير الإيراني، وقد طرحت ثلاثة أفكار لم تسلك طريقها نحو التنفيذ بعد.
ويتمثل المقترح الأول بصدور بيان من السفير الإيراني المطرود يعتذر فيه من لبنان، دولة وشعبًا، ويؤكد التزامه بالسيادة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية واحترامه الأصول الدبلوماسية واتفاق فيينا، مؤكدًا على احترام استقلال لبنان، عندها يتم الحديث مع الخارجية لتنفيذ المخرج.
أمّا المقترح الثاني، فهو صدور بيان من الخارجية الإيرانية يصبّ في السياق نفسه ويؤكد على احترام الأصول الدبلوماسية والتعامل مع الدولة اللبنانية باحترام.
وبالنسبة إلى المقترح الثالث، فيكون بتسمية سفير إيراني جديد بدل السفير المطرود، وهذا ما ترفضه طهران حتى الساعة.
في المقابل، اكتفت مصادر وزارة الخارجية بالقول لـ"الشرق الأوسط":"التراجع عن القرار غير وارد، فهو قرار سيادي".
وكانت حركة "أمل" اصدرت بياناً دعت فيه "إلى العودة فوراً" عن خطوة طرد السفير الإيراني "لتجنيب البلاد الدخول في أزمة سياسية نحرص كل الحرص على عدم الوقوع بها، لكن بنفس الوقت تؤكد الحركة أنها لن تتهاون في تمريرها تحت أي ظرف من الظروف، فالعودة عن الخطأ فضيلة وطنية".
 كذلك كان "حزب الله" اصدر الثلاثاء بيانا وصف فيه قرار طرد السفير الإيراني بـ"الخطيئة الوطنية والاستراتيجية الكبرى"، داعياً رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى مطالبة وزير الخارجية، بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار لما له من تداعيات خطيرة".
وزارة الخارجية

وزير الخارجية

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24