تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إسرائيل في طور توسيع "المنطقة العازلة"جنوب لبنان

Lebanon 24
26-03-2026 | 00:03
A-
A+
إسرائيل في طور توسيع المنطقة العازلةجنوب لبنان
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشير المعطيات الأخيرة، سواء من القرارات العسكرية الإسرائيلية أو تصريحات المسؤولين أو أوامر الإخلاء أو استهداف البنى التحتية من ماء وكهرباء ومحطات وقود ومراكز صحية، إلى أن ما يجري يتجاوز العمليات العسكرية الموضعية على خط الحدود، ليصب في محاولة فرض واقع جديد يجعل الجنوب أقل قابلية للحياة المدنية وأكثر انكشافاً للتحكم العسكري والأمني، عبر أوامر إخلاء واسعة تهدد قرى بالإفراغ، وتدفع السكان شمال نهر الزهراني مع قطع الطرق وتعطيل البنى التحتية، والتلويح بمنع العودة قبل توافر ما تسميه إسرائيل «ضمانات أمنيةً».
وكتبت اسماء اسماعيل في" الاخبار": تُعد تجربة «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان (1985–2000) المرجع الأقرب لتفسير الحرب الحالية. فقد أنشأت إسرائيل منطقة عازلة بينها وبين الداخل اللبناني، وتمركزت فيها قواتها وميليشيا جيش جنوب لبنان تحت إشرافها، لمنع أي نشاط عدائي. ولم تكن مجرد خط عسكري، بل فضاءً سياسياً وأمنياً معقداً لضبط المجتمع الجنوبي ضمن معادلة أمنية تخدم المصالح الإسرائيلية.
لكن المنطقة الأمنية لم تُفرغ السكان المدنيين، بل ظلوا جزءاً من المعادلة، فيما تشير السياسات الحالية إلى اتجاه أكثر جذرية، عبر جعل غياب السكان وإخراجهم من المعادلة شرطاً للأمن، بحيث يتجاوز السؤال في لبنان اليوم مفهوم «المنطقة العازلة» التقليدية، فالأمر لا يتعلق فقط بالفصل بين قوتين متحاربتين، بل بإنتاج مساحة يصعب أن تستمر فيها حياة مدنية مستقرةً، أو أن تكون العودة إليها ممكنةً. وهنا يظهر مفهوم «الأرض الخالية من المدنيين» الذي يفوق المنطقة العازلة التقليدية، إذ تُحطم فيه شروط البقاء المدني، ويُعلّق حق العودة، وتُفرض وظيفة أمنية قسريةً من الخارج.
ويعني هذا التحول أن الجنوب قد يواجه صيغة أشد قسوةً من نموذج «الشريط الأمني» بين 1985 و2000، إذ لا يقتصر على السيطرة على السكان، بل يسعى لإبعادهم أو إبقائهم خارج المكان إلى أجل غير محدد، ليصبح الصراع الراهن صراعاً على الجغرافيا الديمغرافية نفسها.
وبالرغم من أن التجربة أظهرت أن وجود منطقة عازلة مأهولة مع قوات إسرائيلية وميليشيات محلية يخفف الهجمات قصيرة المدى، إلا أن ذلك لا يوقف المقاومة الطويلة الأمد، ويزيد التوتر بين السكان والبنية الأمنية.
إن تجربة «المنطقة الأمنية» في جنوب لبنان، والتجارب الأخرى تظهر بوضوح أن النموذج الذي تلوح به بعض التصريحات والسياسات الإسرائيلية الحالية يميل إلى إنتاج مجال حدودي منزوع السكان، أو محدود الحياة المدنية إلى أقصى حد، بحيث يُعاد تعريف الأمن لا بوصفه فصلاً منظماً بين قوتين، بل بوصفه إبعاداً قسرياً للسكان من الحيز الذي تريده إسرائيل هامشاً دفاعياً لها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تصلّب إسرائيليّ قبل اجتماع "خماسيّة باريس" ومخاوف من توسيع المنطقة العازلة جنوبا
lebanon 24
Lebanon24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو ناقش في اجتماع أمني فكرة توسيع المنطقة العازلة جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
الحكومة الإسرائيلية تدرس توسيع المنطقة العازلة جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
الإذاعة الإسرائيلية: الحكومة الإسرائيلية تدرس توسيع الحزام الأمني والمنطقة العازلة جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 10:07:49 Lebanon 24 Lebanon 24

نهر الزهراني

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

الزهراني

المقاومة

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:28 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:25 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-03-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-26
Lebanon24
03:59 | 2026-03-26
Lebanon24
03:45 | 2026-03-26
Lebanon24
03:36 | 2026-03-26
Lebanon24
03:30 | 2026-03-26
Lebanon24
03:27 | 2026-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24