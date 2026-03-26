3 قتلى وعدد من الإصابات بحريق داخل محل في عكار (صورة)

اندلع حريق داخل محل لبيع في بلدة العبودية – ما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي، قبل أن يتمكن السكان من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمنازل المجاورة، وفق ما أفادت مندوبة " ".



وعلى الفور، حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان، حيث عملت على إخماد الحريق وسحب جثتين متفحمتين من داخل المحل، عُرف من بينهما الشاب "بشير صقر" من بلدة قشلق العكارية، إضافة إلى شخص من الجنسية .

كما جرى نقل إصابتين وُصفت حالتهما بالحرجة إلى مستشفيات المنطقة.



وفي وقت لاحق، أفادت معلومات بارتفاع عدد الضحايا إلى 3 قتلى، من بينهم لبناني من بلدة قشلق العكارية وشخصان من الجنسية السورية.



كما سُجّل وقوع عدد من الجرحى، نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.