تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
هل سيرتفع سعر الصرف قريبا؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
26-03-2026
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل التصعيد العسكري في المنطقة واحتمال تزايد تعطّل
مضيق هرمز
، في انتظار قرار الرئيس
الاميركي
دونالد ترامب
، يرى مصدر اقتصادي أن تأثير الحرب على سعر الصرف في
لبنان
"ليس فورياً بالضرورة، لكنه يتراكم عبر قنوات غير مباشرة". ويشير إلى أن الخطر الأساسي يبدأ من ارتفاع أسعار
النفط
، ما يرفع فاتورة الاستيراد ويزيد الطلب على الدولار لتمويل المحروقات، في بلد يعتمد بشكل شبه كامل على الخارج في الطاقة.
ويضيف المصدر أن العامل الثاني يتمثل في تراجع الثقة، حيث يميل الأفراد والتجار إلى التحوّط بالدولار في أوقات الأزمات، ما يضغط على السوق. كما أن أي تراجع محتمل مستقبلي في السياحة أو التحويلات يضعف تدفق العملة الصعبة، وهو ما قد ينعكس تدريجياً على سعر الصرف.
لكن في المقابل، يلفت إلى أن الدولرة الواسعة للاقتصاد اللبناني قد تؤخر الانعكاس المباشر على الليرة، بحيث يظهر الأثر أولاً في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، قبل أن يصل إلى سوق الصرف. ويخلص إلى أن "استمرار الحرب أو توسعها هو العامل الحاسم، فكلما طال أمدها، ارتفع احتمال انتقال الضغط من التضخم إلى سعر الصرف نفسه".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
دونالد ترامب
عامل الثاني
مضيق هرمز
الاميركي
امل على
الاستير
دونالد
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24