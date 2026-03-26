الحجار في صيدا.. وهذا ما بحثه

وصل والبلديات احمد عند التاسعة صباحا إلى سرايا ، يرافقه امين سر المجلس الامن الداخلي المركزي في الوزارة العميد سامي ، وعقد اجتماعا مع محافظ الجنوب منصور ضو.



بعد ذلك، انتقل الوزير الحجار برفقة ضو لتفقد غرفة عمليات لجنة ادارة الأزمات والكوارث في المحافظة، حيث اطلع من منسق اللجنة سلام بدر الدين على سير العمل في اللجنة في ظل الحرب الدائرة وموجة النزوح التي خلفتها، خصوصا إلى مدينة صيدا، حيث وضع بدر الدين الوزير في صورة الوضع وبالارقام لناحية وجود ٨٦ مركز ايواء على صعيد ، تضم ٢٥٤٠٠ فرد و ٦٨٠٠ عائلة نازحة بالاضافة إلى وجود نحو ١٦ الف عائلة خارج مراكز الايواء .



كما اطلع بدر الدين الوزير الحجار على التحديات والمشاكل التي تواجهها مراكز الايواء لجهة النقص في تأمين مياه الاستعمال ومادة المازوت وتأمين المساعدات للنازحين المتواجدين خارج مراكز الايواء .



بعد ذلك عقد الوزير الحجار والمحافظ ضو اجتماعا موسعا في قاعة الرئيس في السرايا مع رؤساء اتحادات بلديات في محافظتي الجنوب والنبطية وفي حضور قادة الأجهزة الامنية والعسكرية في الجنوب.

Advertisement