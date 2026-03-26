باسيل من بعبدا: حماية موقع الرئاسة والدولة تبقى أولوية وطنية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس تكتل القوي النائب في قصر .



وقال بعد انتهاء اللقاء: "بدأنا جولة على المسؤولين انطلاقاً من فخامة رئيس الجمهورية وشعورنا بالخطر الكبير على لبنان من الداخل والخارج" .

وأضاف: "طرحنا مقترحاً يهدف إلى حماية لبنان عبر الحوار بين اللبنانيين لا الصدام. وطرحنا ثلاث أفكار أساسية، أولها مدوّنة سلوك داخلية تقوم على رفض العنف والتحريض الإعلامي والسياسي، والالتزام بسقف الدولة كمرجعية جامعة، خصوصاً عند النزاعات. وشددنا على الالتزام بوحدة لبنان على كامل أراضيه، ورفض أي خطاب يؤدي إلى الانقسام أو التوتر الداخلي".

وتابع قائلاً: "الفكرة الثانية تقوم على رفض اللبنانيين جميعاً لأي فتنة داخلية، ورفض الاحتلال ، ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون . أما الفكرة الثالثة فتتعلق بالحل، والذي نراه قائماً على حصرية السلاح بيد والدولة، مع انسحاب كامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية".

وقال باسيل: "يتضمن الحل تحييد لبنان واعتماد استراتيجية دفاع وطني تلتزم بها الحكومة، وصولاً إلى سلام عادل يضمن كامل حقوق اللبنانيين".

وأكد أن "هذه المبادرة تهدف إلى جمع اللبنانيين على طاولة الحوار بدل الخلاف، وهي مسؤولية وطنية برعاية رئيس الجمهورية".

وختم: "شددنا على وقوفنا إلى جانب رئاسة الجمهورية والشرعية، حتى ولو كنا في موقع ، لأن حماية موقع الرئاسة والدولة تبقى أولوية وطنية".