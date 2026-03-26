في طرابلس.. إخماد حريق في أحد المطاعم

تمكنت عناصر فوج إطفاء من السيطرة على حريق اندلع على سقف مطعم الطبال – منطقة التل، ناجم عن ماس كهربائي، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعملت الفرق على إخماد الحريق بسرعة ومنع امتداده إلى داخل المطعم والأبنية المجاورة، واقتصرت الأضرار على الماديات.