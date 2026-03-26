تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"حزب الله" يفكّك جيشه.. عودة إلى ما قبل الـ2006؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
26-03-2026 | 04:00
A-
A+
حزب الله يفكّك جيشه.. عودة إلى ما قبل الـ2006؟
حزب الله يفكّك جيشه.. عودة إلى ما قبل الـ2006؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ما إن دخل "حزب الله" الحرب ضد إسرائيل مطلع آذار الجاري، حتى اتجهت الأنظار إلى تكتيكاته القتالية، فتبين أن العمليات عادت إلى نمط سابق اتبعه الحزب عام 2006 خلال حربه ضد إسرائيل آنذاك.

في ذلك الوقت، لم يكن "حزب الله" قد أعلن تشكيل جيشه وما تفرع منه من وحدات، بل جاء هذا الأمر بعد حرب الـ2006، وما دفعه لذلك هو إحساس "الحزب" بفائض قوة بعد تلك المعركة، لكن ما تبين هو أن ذاك الاحساس بدا وهمياً وانكشفت هشاشته بعد حرب الـ2024.

اليوم، يخوض "حزب الله" معركة "الوحدات المنفصلة" كما تقول مصادر على دراية بأوضاع "حزب الله" العسكرية وتشكيلاته السابقة، مشيرة إلى أن "الحزب" قرر تفكيك جيشه إلى فرق متناثرة لا تتلقى أوامرها من قيادة رئيسية، بل من قائد ميداني له نوابه، بينما القرار خلال المعارك يُتخذ فورياً وليس بناء لمخططات مسبقة أو استناداً لغرفة عمليات مركزية، ذلك أن "الحزب" اعتمد نمط اللامركزية في قيادة المعارك.

هذا الأمر المعتمد، وفق المصادر، يعني "تصغير الحزب لوحداته" وبالتالي الخروج من أنماط الجيوش المتفرعة التي جعلت منه مخترقاً بسبب التفرعات العسكرية، والأمر هذا تجلى خلال حرب الـ2024. وفي الواقع، فإن عودة "الحزب" إلى وحدات، يعني أنه تنازل عن حلم ماضٍ رسم طيلة السنوات العابرة إذ تبنى نظرية تعزيز بنيته كـ"جيش".

عبر "لبنان24"، يقول مسؤول ميداني سابق واجه احتلال إسرائيل للبنان قبيل العام 2000، إنَّ حزب الله أنشأ وحدات على نسق جيش نظامي، لكنه نسي أنه قوة غير حكومية، بينما انكشاف قواته سيكون سهلاً أمام إسرائيل التي تمتلك تكنولوجيا هائلة رغم كل الاحتياطات التي اتخذها "الحزب".

وعملياً، يتضح تماماً أن سياق "حزب الله" العملياتي الآن يعيد نمط القتال الذي كان سائداً منذ تأسيسه في ثمانينيات القرن الماضي ولغاية العام 2006، ما يعني أن "الحزب" انعطف نحو التراجع مُجدداً، ما يفسر عدم بقائه كقوة يمكنها تنفيذ عمليات كبرى ومستقبلية كتلك التي خطط لها سابقاً، كـ"غزو الجليل" مثلاً.

في خلاصة القول، يتبين أن "حزب الله" أراد تقليل خسائره المتراكمة، بينما عملياته الآن تعتبرُ محاكاة لأنماط سابقة.. والسؤال الأساس: هل يعني ذلك أن "الحزب" يجنح أكثر نحو تفكيك بنيته العسكرية تمهيداً للتحلل الكامل؟ وهل الحرب الحالية مقدمة لذلك؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

حزب الله

إسرائيل

لبنان24

الجليل

الترا

تيكا

جليل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24