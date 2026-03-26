تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزير العدل : إجراءات وزارة الخارجية في حق السفير الإيراني تندرج ضمن مسار تثبيت سيادة الدولة

Lebanon 24
A-
A+
وزير العدل : إجراءات وزارة الخارجية في حق السفير الإيراني تندرج ضمن مسار تثبيت سيادة الدولة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وضع وزير العدل المحامي عادل نصّار في إطلالة تلفزيونية على شاشة "تلفزيون لبنان" ضمن برنامج "مع وليد عبّود" مسألة حصر السلاح بيد الشرعية في صلب الأولويات الوطنية، واكد أنّ "قرار الحكومة في هذا الشأن نهائي لا رجوع عنه". 

وشدّد نصّار على أنّ "الدولة اللبنانية باتت في مواجهة مباشرة مع حزب الله الذي ينفرد  بقراراته ويجرّ البلاد إلى خيارات لا تراعي المصلحة الوطنية بل تخدم مشروعًا خارجيًا"، معتبراً أنّ "قرار الحرب ليس بيد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم ولا بيد مسؤول الارتباط السابق وفيق صفا، بل في طهران".

وحمّل الوزير نصّار "حزب الله" مسؤولية "تعطيل المسار الديبلوماسي"، معتبرا انه "اتخذ قرار الحرب وحده ويجرّ لبنان إلى الملعب العسكري الذي يناسب إسرائيل"، معتبراً أنّ "ما حصل شرّع باب البلاد أمام الأخطار، فيما يسوّق زوراً على أنّه عمل دفاعي، وما يحصل اليوم ليس مقاومة".

ورأى أنّ "الحزب قدّم لإسرائيل ذريعة من ذهب لاستمرار احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية"، منتقداً بشدّة "الخطاب التبريري للحرب، الذي وصفه بأنّه بلا طعمة ولا يمرّ على عاقل"، مضيفاً أنّ "هذا الخطاب بلغ حدّ الوقاحة السياسية". كذلك انتقد " سردية الانتصارات التي يروّج لها حزب الله"، لافتا الى ان "نتائجها تُرى من سوريا وصولاً إلى إسناد إيران"، معتبراً أنّ "الحزب، من خلال إسناده لغزة وطهران يوجّه رسالة ضمنية للبنانيين مفادها: موتوا كي نخفّف الموت عن الآخرين".

ورأى أن "استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكّل تمرّداً صريحاً على الشرعية"، مشدداً على أنّ "لبنان سيبقى 10452 كيلومتراً مربعاً، ولا خوف على كيانه، في مقابل رفض قاطع لأي دور إيراني داخل لبنان، إذ لا توجد دولة في العالم سوى إيران، تموّل حزباً في غير دولتها ليتمرّد على دولته".

ولفت الى ان " الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية اللبنانية في حقّ السفير الإيراني ليست مستغربة بل تندرج ضمن مسار تثبيت سيادة الدولة".

واعتبر أنّ "الحرب الدائرة حالياً يجب أن تكون آخر الحروب، تمهيداً لبناء دولة لا سلاح فيها إلا سلاحها الشرعي".

في الشأن القضائي، انتقد الوزير نصّار تصريحات وزيارات عضو "كتلة الوفاء للمقاومة " النائب حسين الحاج حسن  قصر العدل، معتبراً أنّ "تكثيفها لن يغيّر في مسار المحاكمات". 

وبالنسبة الى قرار إطلاق  بعض المحكومين السوريين من السجون اللبنانية، موضحاً أنّ "تسليمهم إلى السلطات السورية تمّ اساساً بموجب اتفاقية موقّعة بين البلدين، وذلك قبل اي اتصال هاتفي بين الشرع وبين أي من المرجعيات السياسية في لبنان"، نافياً بالتالي أن يكون لذلك "أيّ صلة بالاتصال الذي جرى بين رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل والرئيس السوري أحمد الشرع". 

وأكد  ان "العهد عازم على بناء دولة لن يكون هناك سلاح خارجها وان هذه الحرب يجب ان تكون آخر الحروب وعلى الجميع الابتعاد عن المواقف التي تؤدي الى فتنة داخلية".
مواضيع ذات صلة
الكتائب ترحّب بطرد السفير الإيراني وتدعو لتعزيز سيادة الدولة
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 13:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة خارجية أذربيجان: استدعينا السفير الإيراني بعد هجمات بطائرات مسيّرة نُفذت من الأراضي الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 13:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية يوسف رجي: الحكومة تتوخى نهجا قائما على تحرير الأرض وبسط سيادة الدولة وحصر السلاح
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 13:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: نجاح المسار الدبلوماسي يحتاج من واشنطن جدية وواقعية وتجنب المطالب المفرطة
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 13:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

رئيس حزب

إسرائيل

السورية

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:36 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:21 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:52 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-03-26
Lebanon24
07:36 | 2026-03-26
Lebanon24
07:21 | 2026-03-26
Lebanon24
06:52 | 2026-03-26
Lebanon24
06:51 | 2026-03-26
Lebanon24
06:46 | 2026-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24