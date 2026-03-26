الجيش الاسرائيلي: استهدفنا 700 عنصر من "الحزب"

المتحدثة بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل إيلا واوية:
⭕️ نستهدف الموارد الاقتصادية التابعة لحزب الله
⭕️ هاجمنا أكثر من 2000 هدف تابع لحزب الله، وقمنا بتصفية نحو 700 مخربًا، المئات منهم من عناصر “قوة الرضوان”.
⭕️ النظام الإيراني يضرّ بدولة لبنان بشكل مباشر وغير…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) March 26, 2026
