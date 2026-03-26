عبدالله حيّا تضامن إقليم الخروب: وحدتنا سبيل الصمود وتجاوز الأزمة

وجّه عضو "اللقاء " النائب في بيان، "تحية شكر وتقدير إلى أهالي إقليم الخروب وخلية الأزمة فيه"، منوها بـ "الجهود المبذولة من الجميع دون استثناء، كلٌّ من موقعه وضمن إمكاناته، انطلاقاً من حسّ الإنتماء الوطني والإنساني تجاه أهلنا".ورأى أن "ما يُنجز اليوم يتجاوز الإصطفافات السياسية الضيقة، ويعكس وعياً عالياً بضرورة الترفّع عن الحسابات الصغيرة، لإبراز صورة التي تفرضها دقة المرحلة الراهنة."وأشار إلى أن "الأزمة قد تطول، ما يستدعي التحلّي بالنَّفَس والقدرة على الصمود وتجاوز التحديات"، مشدداً على أن "الحرب، مهما امتدّت، ستنتهي عاجلاً أم آجلاً، ويبقى الأهم الحفاظ على العيش الواحد بكل معانيه."ولفت إلى أنه "لا مكان في هذه الظروف للغرائز أو العصبيات أو الفتن أو خطاب الشحن"، مؤكداً أن "الربح الحقيقي يكون بوحدة الصف وتماسك المجتمع".وأكد أن "الجهود ستستمر لتعزيز مقومات الصمود، دعماً لأهلنا المقيمين والنازحين، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويعزّز التضامن بين الجميع".