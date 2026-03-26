الطقس في لبنان: أمطار غزيرة وثلوج... ومنخفض جوي جديد يصل الأحد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، غائما الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة تشتد محليا فترة قبل الظهر مع ثلوج على ارتفاع 1700 متر، تنشط الرياح فتصل سرعتها الى 50كلم/س يرتفع معها موج البحر، تخف حدة الامطار اعتبارا من الظهر وتنحسر مساء ويستقر الطقس تدريجا.



وجاء في النشرة الآتي:



-الحال العامة:



طقس متقلب وماطر احيانا يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم غد الجمعة حيث يستقر تدريجا، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة مجددا بمنخفض جوي اخر مركزه إيطايا مصحوب بكتل هوائية باردة ورطبة مع رياح شديدة مغبرة في بدايتها و أمطار غزيرة و يستمر حتى بداية شهر نيسان .



ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آذار في بين 13 و 22، في بين 11 و 20 درجة وفي بين 6 و 17 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس:



غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة . تهطل أمطار متفرقة تشتد محليا مع احتمال برق ورعد بخاصة جنوب البلاد ، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر، ويتوقع حدوث انفراجات خلال النهار.



الجمعة:



غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة تشتد محليا فترة قبل الظهر مع ثلوج على ارتفاع 1700 متر، تنشط الرياح فتصل سرعتها الى 50كلم/س يرتفع معها موج البحر، تخف حدة الامطار اعتبارا من الظهر وتنحسر مساء ويستقر الطقس تدريجا.



السبت:



قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتلامس معدلاتها الموسمية، يتحول ليلا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة.



الأحد:



غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي ملحوظ بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها، تنشط الرياح وتشتد احيانا فتقارب ال 80 كم/س وتكون محملة بالغبار، يتحول تدريجا الى غائم مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وانخفاض سريع بدرجات الحرارة فتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطارمتفرقة موحلة في بدايتها تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية، كما يرتفع موج البحر لحدود المترين.



-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة ، فوق الجبال من 6 الى 11 درجة ، في الداخل من 6 الى 15 درجة.



-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.



-الانقشاع: متوسط ، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 % .



-حال البحر: مائج ، حرارة سطح الماء: 19 درجة.



-الضغط الجوي: 753 ملم زئبق.



-ساعة شروق الشمس: 5,33



-ساعة غروب الشمس: 17,55

