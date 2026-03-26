بالفيديو- ادرعي: الفرقة 91 دمرت بنى تحتية وضبطت وسائل قتالية لحزب الله

أشار المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الى ان الفرقة 91 العاملة في تقوم بتدمير بنى تحتية وضبط وسائل قتالية والقضاء على عنصر برًا وجوًا، وتنفذ عمليات برية مركّزة لتوسيع منطقة التأمين المتقدمة في جنوب .

وأعلن انه حتى الآن دمّرت قوات الفرقة أكثر من 350 هدفًا تابعًا لحزب الله وقضت على أكثر من 330 عنصرًا إرهابيًا بينهم عشرات من عناصر وحدة قوة ، كما تمّ العثور في المنطقة على معدات عسكرية ووسائل قتالية عديدة من بينها: وسائل رؤية ليلية وسترات واقية ومنصات إطلاق وقذائف RPG وأمشاط ذخيرة وبنادق من نوع كلاشنيكوف ورشاشات استُخدمت من قبل عناصر حزب الله للتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة .

— (@AvichayAdraee) March 26, 2026