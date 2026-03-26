عشية وصول وزير الخارجية.. وفد من المخابرات المصرية يلتقي حزب الله وهذا ما تم طرحه

أفادت مصادر مطلعة بأن وفدا من المخابرات العامة زار مؤخرا، والتقى وفدا من " " لبحث سبل وقف الحرب على .وأوضحت المصادر أن الوفد الأمني المصري عقد جلسة مباحثات مع وفد حزب الله استمرت نحو أربع ساعات، ضمن جهود وساطة مصرية لوقف الاعتداءات على لبنان، وطرح على حزب الله مبادرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، تقضي بوقف إطلاق النار، ومنح الحكومة سلطتها الكاملة على الأرض اللبنانية.وأوضحت المصادر أن الوفد المصري عرض على حزب الله طرح وضع سلاح المقاومة للنقاش على طاولة المفاوضات، بعد وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الدولة اللبنانية.وأكدت المصادر أن حزب الله وعد بالرد على المقترح المصري عبر ، مثمناً جهود مصر في السعي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، بما يضمن انسحاب الجيش من الأراضي اللبنانية. (روسيا اليوم)