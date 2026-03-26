سفير الصين في مراكز إيواء صيدا.. "ثروةُ لبنان في تلاحم شعبه لا في الشعارات"

استقبل رئيس بلدية المهندس مصطفى حجازي وفداً دبلوماسياً ضم ممثلة مفوضية لشؤون اللاجئين (UNHCR) في كارولينا ليندهولم بيلينغ، وسفير الشعبية تشن تشوان دونغ، في إطار حشد الدعم الدولي لمواجهة تداعيات أزمة النزوح في المدينة.



حضر اللقاء البلدية الدكتور أحمد عكرة، وأعضاء المجلس البلدي، ومديرة غرفة عمليات إدارة مخاطر والأزمات وفاء شعيب. واطلع الوفد على سير أعمال الإغاثة وآليات توثيق أعداد وتوزيع المساعدات، وحجم الضغط اللوجستي الميداني مع بلوغ مراكز الإيواء قدرتها الاستيعابية القصوى.



واستعرض حجازي التحديات الكبيرة التي تواجه صيدا، مؤكداً أن البلدية تعمل بإمكانات محدودة جداً أمام كارثة إنسانية متزايدة، مطالباً والمنظمات الأممية والصين بتوفير دعم عاجل ومباشر لعمليات الإغاثة والإيواء. وأشار حجازي إلى أن زيارة بيلينغ وتشوان دونغ تعد رسالة اهتمام دولي، لكن العبرة تكمن في ترجمتها إلى خطوات عملية وسريعة لدعم صمود المدينة.



، أعرب السفير الصيني عن إعجابه بمظاهر التلاحم والوحدة بين اللبنانيين التي تجلت في مراكز الإيواء، واصفاً إياها بالثروة الحقيقية للمجتمع اللبناني والصيداوي. فيما أبدت ممثلة مفوضية اللاجئين تقديرها العالي للتنظيم الملحوظ في غرفة عمليات بلدية صيدا، وقدرة المدينة على استيعاب موجات النزوح منذ الساعات الأولى بآداء متقدم يعكس روح الفريق والتحضير المسبق لخلية إدارة الكوارث.



وفي ختام الجولة، أكد المبعوثان الدوليان التزامهما بنقل الاحتياجات المطروحة إلى مراجعم للعمل على تقديم المساعدات الممكنة لدعم استقرار المدينة ومساندة النازحين فيها.













Advertisement