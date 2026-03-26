لبنان

سفير الصين في مراكز إيواء صيدا.. "ثروةُ لبنان في تلاحم شعبه لا في الشعارات"

Lebanon 24
26-03-2026 | 06:52
سفير الصين في مراكز إيواء صيدا.. ثروةُ لبنان في تلاحم شعبه لا في الشعارات
استقبل رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي وفداً دبلوماسياً ضم ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشن تشوان دونغ، في إطار حشد الدعم الدولي لمواجهة تداعيات أزمة النزوح في المدينة.

حضر اللقاء نائب رئيس البلدية الدكتور أحمد عكرة، وأعضاء المجلس البلدي، ومديرة غرفة عمليات إدارة مخاطر الكوارث والأزمات وفاء شعيب. واطلع الوفد على سير أعمال الإغاثة وآليات توثيق أعداد النازحين وتوزيع المساعدات، وحجم الضغط اللوجستي الميداني مع بلوغ مراكز الإيواء قدرتها الاستيعابية القصوى.

واستعرض حجازي التحديات الكبيرة التي تواجه صيدا، مؤكداً أن البلدية تعمل بإمكانات محدودة جداً أمام كارثة إنسانية متزايدة، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والصين بتوفير دعم عاجل ومباشر لعمليات الإغاثة والإيواء. وأشار حجازي إلى أن زيارة بيلينغ وتشوان دونغ تعد رسالة اهتمام دولي، لكن العبرة تكمن في ترجمتها إلى خطوات عملية وسريعة لدعم صمود المدينة.

من جهته، أعرب السفير الصيني عن إعجابه بمظاهر التلاحم والوحدة بين اللبنانيين التي تجلت في مراكز الإيواء، واصفاً إياها بالثروة الحقيقية للمجتمع اللبناني والصيداوي. فيما أبدت ممثلة مفوضية اللاجئين تقديرها العالي للتنظيم الملحوظ في غرفة عمليات بلدية صيدا، وقدرة المدينة على استيعاب موجات النزوح منذ الساعات الأولى بآداء متقدم يعكس روح الفريق والتحضير المسبق لخلية إدارة الكوارث.

وفي ختام الجولة، أكد المبعوثان الدوليان التزامهما بنقل الاحتياجات المطروحة إلى مراجعم للعمل على تقديم المساعدات الممكنة لدعم استقرار المدينة ومساندة النازحين فيها.





مواضيع ذات صلة
اجتماع طارئ لشبكة صيدا المدرسية: كيف ستُدار المدارس التي تحولت لمراكز إيواء؟
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:45:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البزري والسفير البلجيكي في صيدا: جولة تفقدية لمراكز الإيواء ونداء استغاثة للنازحين
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:45:34 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: مراكز الإيواء في صيدا وبيروت بلعت طاقتها الاستيعابية
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:45:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا: مراكز الإيواء تجاوزت قدرتها الاستيعابية
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:45:34 Lebanon 24 Lebanon 24

