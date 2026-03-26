"هآرتس" تُحذر من "المستنقع" اللبناني.. هل تمنحُ إسرائيل حزب الله "الحياة" مجدداً؟

انتقدت صحيفة "هآرتس"، في افتتاحيتها اليوم الخميس، اعتزام الجيش البقاء لأمد طويل في ، محذرة من أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر أمنية فادحة، لا سيما إذا استهدفت تطبيق "نموذج " في .



ورأت الصحيفة أن ترسيخ للجنوب قد يمنح فرصة لاستعادة شرعيته وإعادة تقديم نفسه كمقاوم للاحتلال، في وقت تتآكل فيه مكانته ميدانياً. وأبدت "هآرتس" دهشتها من هذه النية، معتبرة أن تمتلك خبرة كافية في كيفية تغذية فكرة لدى الخصم، ومشددة على أنه "ما دام هناك واقع يُنظر إليه على أنه احتلال، سيظل هناك من يملأ فراغ المقاومة".



وتساءلت الصحيفة عن مآلات تدمير القرى وطرد مئات الآلاف من منازلهم، معتبرة أنها لن تنتج سوى جولة أخرى من العنف. كما لفتت إلى أن دعوة السكان للنزوح شمالاً وتكثيف تدمير المنازل على غرار نموذج غزة "ينذر بالسوء"، كونه يعزل الجنوب ويشل بنيته التحتية ويفرض سيطرة عسكرية دائمة، مما يعني عملياً العودة إلى "منطقة أمنية" تحت مسمى آخر.



وفي السياق ذاته، كان الإسرائيلي كاتس قد صعد من لهجته، مؤكداً أن المبدأ المعتمد هو "لا منازل ولا سكان" في مناطق التهديد، معلناً منع مئات الآلاف من من العودة إلى جنوب حتى ضمان الأمن الكامل للمستوطنات الشمالية.



وخلصت "هآرتس" إلى أن إعلان كاتس يؤشر على تفاقم خطير لسياسة أثبتت فشلها، مشيرة إلى أن التهديد الحقيقي لم يعد محصوراً في نشاط حزب الله بالجنوب نظراً لتضرر بنيته التحتية هناك، بل بات ينطلق من نشاط أكبر شمال .





