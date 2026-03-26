لبنان

"هآرتس" تُحذر من "المستنقع" اللبناني.. هل تمنحُ إسرائيل حزب الله "الحياة" مجدداً؟

Lebanon 24
26-03-2026 | 07:21
هآرتس تُحذر من المستنقع اللبناني.. هل تمنحُ إسرائيل حزب الله الحياة مجدداً؟
انتقدت صحيفة "هآرتس"، في افتتاحيتها اليوم الخميس، اعتزام الجيش الإسرائيلي البقاء لأمد طويل في جنوب لبنان، محذرة من أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر أمنية فادحة، لا سيما إذا استهدفت تطبيق "نموذج قطاع غزة" في لبنان.

ورأت الصحيفة أن ترسيخ الاحتلال للجنوب قد يمنح حزب الله فرصة لاستعادة شرعيته وإعادة تقديم نفسه كمقاوم للاحتلال، في وقت تتآكل فيه مكانته ميدانياً. وأبدت "هآرتس" دهشتها من هذه النية، معتبرة أن إسرائيل تمتلك خبرة كافية في كيفية تغذية فكرة المقاومة لدى الخصم، ومشددة على أنه "ما دام هناك واقع يُنظر إليه على أنه احتلال، سيظل هناك من يملأ فراغ المقاومة".

وتساءلت الصحيفة عن مآلات تدمير القرى وطرد مئات الآلاف من منازلهم، معتبرة أنها لن تنتج سوى جولة أخرى من العنف. كما لفتت إلى أن دعوة السكان للنزوح شمالاً وتكثيف تدمير المنازل على غرار نموذج غزة "ينذر بالسوء"، كونه يعزل الجنوب ويشل بنيته التحتية ويفرض سيطرة عسكرية دائمة، مما يعني عملياً العودة إلى "منطقة أمنية" تحت مسمى آخر.

وفي السياق ذاته، كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صعد من لهجته، مؤكداً أن المبدأ المعتمد هو "لا منازل ولا سكان" في مناطق التهديد، معلناً منع مئات الآلاف من النازحين من العودة إلى جنوب الليطاني حتى ضمان الأمن الكامل للمستوطنات الشمالية.

وخلصت "هآرتس" إلى أن إعلان كاتس يؤشر على تفاقم خطير لسياسة أثبتت فشلها، مشيرة إلى أن التهديد الحقيقي لم يعد محصوراً في نشاط حزب الله بالجنوب نظراً لتضرر بنيته التحتية هناك، بل بات ينطلق من نشاط أكبر شمال نهر الليطاني.

مواضيع ذات صلة
وكالة تسنيم: إيران تطلق صواريخ على إسرائيل مجددا بالتزامن مع هجوم من "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تستخدم إسرائيل "سلاح الليزر" في حربها ضدّ "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"تحذير" من "حزب الله" للإسرائيليين: للإخلاء فوراً
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": الحرب منحت نتنياهو فرصة للقضاء على "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:45:55 Lebanon 24 Lebanon 24

