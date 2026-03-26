في بكركي.. تأكيدٌ على "وحدة القلوب" والرسالة الكنسية في ظل التحديات الراهنة

استقبل البطريرك ، في الصرح البطريركي في بكركي، بطريرك الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، في زيارة تهنئة بمناسبة عيد البشارة والذكرى الخامسة عشرة لتولي السدة البطريركية.



وأفاد في بكركي بأن اللقاء يندرج في إطار التواصل المستمر بين الكنائس الشقيقة، والحرص المشترك على ترسيخ وحدة القلوب وخدمة الإنسان، كما شكل مناسبة للتأكيد على قيم الشركة والتعاون ووحدة الشهادة في خدمة الكنيسة والمؤمنين.



وتخلل الاجتماع عرض لعدد من الشؤون الكنسية والراعوية التي تهم أبناء الكنيسة، مع التشديد على أهمية تعزيز الحضور الروحي والرسالة الكنسية في هذه المرحلة الراهنة.





