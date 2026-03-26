عبد العاطي من قصر بعبدا: نؤكد رفضنا الكامل للتوغل البري والانتهاكات الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المصري بدر عبد العاطي في قصر بعبدا.

وبعد انتهاء اللقاء، قال عبد العاطي: "تشرفتُ اليوم بلقاء فخامة الرئيس جوزاف عون، ونقلتُ إليه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد التضامن الكامل من مصر، قيادةً وحكومةً وشعباً، مع في هذه الظروف الصعبة".

وأضاف:"تُدين مصر بشدة الانتهاكات اليومية التي تمس سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتؤكد أهمية تنفيذ قرار 1701 والانسحاب الكامل من الأراضي ".

وتابع قائلاً: "أكدنا استعداد مصر لتلبية كل احتياجات لبنان، وقد حملنا معنا شحنة مساعدات إنسانية وطبية وغذائية لدعم الشعب اللبناني، خصوصاً النازحين".

وقال: "أزمة النزوح الداخلي تثير قلقاً كبيراً، لكننا نثق بتماسك الشعب اللبناني وبالحفاظ على السلم الأهلي في مواجهة التحديات".

ونقل عبد العاطي أيضاً دعم مصر السياسي والدبلوماسي الكامل للبنان، وأشار إلى أن "القاهرة جهوداً تبذل مكثفة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما فيها وفرنسا، لخفض التصعيد ووقف الاعتداءات".

وأكد رفض مصر الكامل للتوغل البري والانتهاكات الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي، ودعا إلى وقفها فوراً.

وقال: "مصر تواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف، في إطار السعي إلى وقف إطلاق النار ومنع انزلاق المنطقة إلى فوضى واسعة".

وأضاف: "شددنا على ضرورة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وفي مقدمتها ، لفرض سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها".