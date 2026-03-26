تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بحضور مكي.. انعقاد جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
26-03-2026 | 09:20
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

يتراس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، بغياب وزراء ثنائي أمل - حزب الله
 
كما يحضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وقبل بدء الجلسة، صرّح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، بأن "لا تراجع عن قرار طرد السفير الإيراني، وأن القرار اتُخذ بالتكافل والتضامن مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام".


وأكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أن "لا تراجع عن قرار طرد السفير الإيراني، و"ما حدا بدو يدافع عن إيران".
أما وزير الزراعة نزار هاني، أن "مجلس الوزراء سيبحث بمقترحات عدة وقضية السفير الإيراني طغت على جدول الأعمال ولا خطر على الحكومة". 


وأشار وزير العمل محمد حيدر إلى أن "التوجه هو لعدم المشاركة في الجلسة إذا لم يتغير شيء قبلها".


من جانبها، قالت وزيرة السياحة لورا الخازن: "أنا ضد تدخل إيران في الشؤون اللبنانية وكان لا بد من أن توجّه الحكومة هذه الرسالة لإيران". 

مواضيع ذات صلة
انطلاق جلسة مجلس الوزراء بغياب وزراء ثنائي أمل - حزب الله وحضور وزير التنمية الإدارية فادي مكي
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 19:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 19:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مكي يكشف: لهذا السبب شاركت في جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 19:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة العراقية: مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 19:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

المدير العام

مجلس الوزراء

نائب رئيس

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:56 | 2026-03-26
Lebanon24
13:25 | 2026-03-26
Lebanon24
13:19 | 2026-03-26
Lebanon24
13:15 | 2026-03-26
Lebanon24
13:11 | 2026-03-26
Lebanon24
13:06 | 2026-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24