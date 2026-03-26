بحضور مكي.. انعقاد جلسة مجلس الوزراء

يتراس نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء يحضرها الحكومة طارق متري ووزراء الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، بغياب وزراء ثنائي أمل - .



كما يحضر لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.





وقبل بدء الجلسة، صرّح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، بأن "لا تراجع عن قرار طرد السفير ، وأن القرار اتُخذ بالتكافل والتضامن مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام".





وأكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أن "لا تراجع عن قرار طرد السفير الإيراني، و"ما حدا بدو يدافع عن ".

أما وزير الزراعة نزار هاني، أن " سيبحث بمقترحات عدة وقضية السفير الإيراني طغت على جدول الأعمال ولا خطر على الحكومة".





وأشار وزير العمل محمد حيدر إلى أن "التوجه هو لعدم المشاركة في الجلسة إذا لم يتغير شيء قبلها".





من جانبها، قالت وزيرة السياحة لورا الخازن: "أنا ضد تدخل إيران في الشؤون وكان لا بد من أن توجّه الحكومة هذه الرسالة لإيران".



