ألمانيا ترفع منسوب "التعاون التنموي".. ماذا بحثَ بو صعب مع السفير شتيلفريد؟

استقبل مجلس النواب ، في مكتبه بالمجلس اليوم، السفير الألماني في كورت شتوكل-شتيلفريد، ترافقه مسؤولة قسم التعاون التنموي الدكتورة لورا .



أطلع السفير الألماني على المساعدات والدعم المقدم من للتعاون الدولي (GIZ) وبنك الألماني (KfW) للبنان. وتناول البحث أهمية إقرار مشروع القانون المحال إلى المجلس النيابي، الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاقية مع لإنشاء مكاتب محلية للوكالة والبنك، بهدف تعزيز التعاون التنموي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.



كما ناقش الجانبان ضرورة دعم الدفاع المدني اللبناني وتخصيص مساعدات له، تقديراً للعمل الاستثنائي الذي يقوم به في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.





