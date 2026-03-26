تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من القاهرة إلى بيروت.. مساعداتٌ مصريةٌ ضخمة لدعم النازحين

Lebanon 24
26-03-2026 | 09:25
A-
A+
من القاهرة إلى بيروت.. مساعداتٌ مصريةٌ ضخمة لدعم النازحين
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل لبنان عبر مرفأ بيروت شحنة مساعدات إنسانية عاجلة مقدمة من جمهورية مصر العربية، تزن نحو 1000 طن، وذلك لدعم العائلات النازحة والمتضررة من التحديات الراهنة.

تمت عملية التسلم على رصيف محطة الحاويات بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، ووفد مصري برئاسة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، والسفير المصري الدكتور علاء موسى، ومسؤولين من الهيئة العليا للإغاثة وإدارة المرفأ ومؤسسة "CMA CGM" التي تولت النقل مجاناً.

وجه الوزير رسامني الشكر لمصر قيادةً وشعباً، مؤكداً أن هذه الوقفة تأتي في لحظة دقيقة يمر بها لبنان جراء أزمة النزوح المستمرة منذ عام 2024. وتوجه للنازحين بالقول: "أنتم لستم وحدكم، والدولة تتابع ملفكم يومياً لضمان صون كراماتكم لحين العودة". وأوضح أن الشحنة تضم أدوية ومستلزمات طبية وسلالاً غذائية وتجهيزات لوجستية، محذراً من خطاب الفتنة وداعياً للتماسك الوطني.

من جهته، نقل الوزير عبد العاطي رسالة دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن مصر تقف دائماً إلى جانب سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وأدان الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت لنزوح أكثر من مليون مواطن، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للعدوان والالتزام بالقرار 1701 لتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. كما أشار إلى الوساطة المصرية مع شركاء دوليين لنزع فتيل التصعيد.

بدورها، أكدت الوزيرة حنين السيد أن هذه المساعدات ستوزع بشكل منظم وشفاف وفق خطة الاستجابة الوطنية، لضمان وصولها إلى العائلات الأكثر تضرراً في مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة، معربة عن أملها في استعادة لبنان لأمنه في أقرب وقت.

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:56 | 2026-03-26
Lebanon24
13:25 | 2026-03-26
Lebanon24
13:19 | 2026-03-26
Lebanon24
13:15 | 2026-03-26
Lebanon24
13:11 | 2026-03-26
Lebanon24
13:06 | 2026-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24