من القاهرة إلى بيروت.. مساعداتٌ مصريةٌ ضخمة لدعم النازحين

استقبل عبر مرفأ شحنة مساعدات إنسانية عاجلة مقدمة من مصر العربية، تزن نحو 1000 طن، وذلك لدعم العائلات النازحة والمتضررة من التحديات الراهنة.



تمت عملية التسلم على رصيف محطة الحاويات بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، ووفد برئاسة والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، والسفير المصري الدكتور علاء موسى، ومسؤولين من الهيئة العليا للإغاثة وإدارة المرفأ ومؤسسة "CMA CGM" التي تولت النقل مجاناً.



وجه الوزير رسامني الشكر لمصر قيادةً وشعباً، مؤكداً أن هذه الوقفة تأتي في لحظة دقيقة يمر بها لبنان جراء أزمة النزوح المستمرة منذ عام 2024. وتوجه للنازحين بالقول: "أنتم لستم وحدكم، والدولة تتابع ملفكم يومياً لضمان صون كراماتكم لحين العودة". وأوضح أن الشحنة تضم أدوية ومستلزمات طبية وسلالاً غذائية وتجهيزات لوجستية، محذراً من خطاب الفتنة وداعياً للتماسك الوطني.



، نقل الوزير عبد العاطي رسالة دعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أن مصر تقف دائماً إلى جانب سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وأدان الاعتداءات التي أدت لنزوح أكثر من مليون مواطن، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للعدوان والالتزام بالقرار 1701 لتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته على كامل الأراضي . كما أشار إلى الوساطة مع شركاء دوليين لنزع فتيل التصعيد.



بدورها، أكدت الوزيرة حنين السيد أن هذه المساعدات ستوزع بشكل منظم وشفاف وفق خطة الاستجابة الوطنية، لضمان وصولها إلى العائلات الأكثر تضرراً في مراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة، معربة عن أملها في استعادة لبنان لأمنه في أقرب وقت.





