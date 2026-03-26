استهداف عناصر من "قوة رضوان" وتدمير بنى تحتية لحزب الله (فيديو)

#عاجل قوات الفرقة 91 تقضي على أكثر من 30 عنصر إرهابيدفي اشتباكات وجهاً لوجه في جنوب



🔸خلال الأيام الأخيرة قضت القوات على أكثر من 30 عنصرًا من حزب الله، من بينهم نحو 10 عناصر من وحدة قوة رضوان وذلك في عمليات مختلفة نفذتها قوات اللواء 5 شملت قصف جوي وبري إلى جانب نيران… pic.twitter.com/apqsAcqtNT — (@AvichayAdraee) March 26, 2026

كتب المتحدث باسم الجيش السابق عبر منصة "إكس": "قوات الفرقة 91 تقضي على أكثر من 30 عنصر لحزب الله في اشتباكات وجهاً لوجه في .خلال الأيام الأخيرة قضت القوات على أكثر من 30 عنصرًا من ، من بينهم نحو 10 عناصر من وحدة قوة وذلك في عمليات مختلفة نفذتها قوات اللواء 5 شملت قصف جوي وبري إلى جانب نيران قناصة وطائرات مسيّرة.وفي نشاط إضافي رصدت قوات اللواء عددًا من عناصر حزب الله يعملون داخل مبنى في المنطقة. وبعد دقائق من الرصد استهدفت القوات المبنى وقضت على العناصر.كما دمّرت القوات عشرات البنى التحتية التابعة لحزب الله، وعثرت على مخازن لوسائل قتالية تابعة له".